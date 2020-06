Wypoczynek nad wodą - zadbaj o to, aby był bezpieczny! Data publikacji 30.06.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Rozpoczęły się wakacje. Wielu z nas planuje wybrać się na dłuższy urlop, bądź krótki wypoczynek. Część osób z pewnością będzie chciało spędzić wolne dni nad wodą. Zapewnienie bezpieczeństwa tym wszystkim, którzy będą wypoczywać na wodzie i w jej pobliżu, to jeden z priorytetów dla dolnośląskich policjantów. Z tego powodu w okresie wakacyjnym funkcjonariusze szczególnie intensyfikują działania prowadzone w pobliżu akwenów. Jednak należy mieć świadomość, że woda to niezwykle groźny żywioł. Spędzając czas na wodzie bądź w jej bezpośrednim sąsiedztwie, musimy zachować czujność, rozwagę i racjonalnie oceniać swoje umiejętności pływackie. To od nas samych w największym stopniu zależy bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych. Zadbajmy, aby wypoczynek nad wodą wiązał się z miłymi wspomnieniami.

Wakacje trwają w najlepsze i coraz częściej można spotkać osoby, które czas wolny postanowiły spędzić nad wodą, korzystając z kąpieli i różnych form rekreacji. Wokół dolnośląskich akwenów z każdym dniem widać większy ruch. Nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz turystów wypoczywających na wodzie, a także w jej pobliżu, niezmiennie czuwać będą dolnośląscy policjanci, w tym również policyjni wodniacy, którzy wykorzystując specjalistyczny sprzęt, patrolować będą najbardziej oblegane obszary.

Pamiętajmy jednak, że woda to niezwykle groźny żywioł, który nie wybacza błędów i nawet obecność ratownika czy funkcjonariuszy nie zwalnia nas z zachowania zdrowego rozsądku. Dlatego spędzając czas na wodzie bądź w jej bezpośrednim sąsiedztwie, musimy zachować szczególną czujność, rozwagę i racjonalnie oceniać swoje umiejętności pływackie. To od nas samych w największym stopniu zależy bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych, a podczas zabaw w wodzie i jej pobliżu wystarczy chwila, aby relaks zamienił się w osobistą tragedię.

Oczywiście planując wypoczynek nad wodą, musimy pamiętać, że na terenie naszego kraju nadal obowiązują obostrzenia związane z epidemią koronawirusa i bezwzględne stosowanie się do restrykcji sanitarnych jest warunkiem koniecznym, abyśmy mogli wygrać naszą wspólną walkę z tym groźnym patogenem.

Przypominamy, że aby wypoczynek był bardziej bezpieczny wystarczy przestrzegać kilku zasad i kierować się zdrowym rozsądkiem:

• zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby,

• nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyńmy asekurowani przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinniśmy mieć założony czepek, aby być widocznym dla innych w wodzie. Można do tego celu użyć bojki na szelkach,

• najbezpieczniejsze jest korzystanie z kąpielisk strzeżonych. W żadnym wypadku nie należy kąpać się w miejscach zabronionych,

• dzieci powinny korzystać z kąpielisk tylko pod nadzorem osób dorosłych. Konieczne jest tu stałe pilnowanie dzieci i przypominanie im zasad bezpiecznego przebywania nad wodą, ponieważ czasami wystarczy chwila by doszło do nieszczęścia,

• korzystając ze sprzętu wodnego należy pamiętać o tym, że taki sprzęt powinien być sprawny i atestowany, a przebywające na nim osoby powinny mieć na sobie specjalne kamizelki, w szczególności te, które pływają słabo lub w ogóle nie potrafią pływać,

• nie należy nadużywać alkoholu podczas wypoczynku nad wodą, a po jego wypiciu pamiętać o tym, że nie powinno się w takim stanie kąpać i korzystać ze sprzętów wodnych. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości pływackich i skłania do brawury, zwiększa też prawdopodobieństwo szoku termicznego oraz osłabia organizm,

• nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”,a dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni,

• wypływając na dłuższy rejs pamiętajmy, żeby wcześniej sprawdzić prognozę pogody.

Zadbajmy o to, aby wypoczynek nad wodą wiązał się tylko z miłymi wspomnieniami, nie zaś z osobistą tragedią.

(KWP we Wrocławiu / dk)