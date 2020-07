Policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwą kierującą Data publikacji 01.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Uwagę policjanta będącego już po służbie zwróciła kobieta, która na parkingu jednego z miejskich targowisk najpierw piła piwo w dostawczym samochodzie, a następnie przesiadła się za kierownicę osobowego vw. Uruchomiła silnik i ruszyła by odjechać, wraz z siedzącą obok nastoletnią córką. Policjant natychmiast zareagował i uniemożliwił jej dalszą jazdę. Po zatrzymaniu okazało się, że 41-latka ma blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjant na co dzień pracujący w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymał na parkingu przy jednym z miejskich targowisk nietrzeźwą kierującą, która chciała odjechać stamtąd samochodem. Funkcjonariusz był już po służbie, ale kobieta zwróciła jego uwagę tym, że siedząc w dostawczym mercedesie spożywała piwo. Kiedy po chwili przesiadła się do osobowego vw, uruchomiła silnik i ruszyła, policjant natychmiast zareagował. Podbiegł do samochodu, zatrzymał go i uniemożliwił dalszą jazdę. O całej sytuacji powiadomił dyżurnego, który wysłał na miejsce patrol ruchu drogowego.

Zatrzymaną okazała się 41-latka, która na co dzień zajmuje się handlem na targowisku. Kobieta chciała odjechać mając w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu, a na siedzeniu obok swoją nastoletnią córkę.

Teraz o losie nieodpowiedzialnej kobiety zdecyduje sąd. Grozi jej kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Radomiu / mw)