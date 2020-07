Zlikwidowana plantacja konopi Data publikacji 01.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Kryminalni ze Świecia w gminie Nowe zlikwidowali plantację konopi indyjskich. Na jednej z posesji zabezpieczyli 137 krzaków w różnej fazie wzrostu, z których można by uzyskać ponad 3 kg marihuany. Do sprawy policjanci zatrzymali 26-latka. Mężczyzna już usłyszał zarzuty i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Funkcjonariusze ze Świecia od pewnego czasu pracowali na sprawą nielegalnej uprawy konopi indyjskich znajdującej się na jednej z posesji w gminie Nowe. By zweryfikować dotychczasowe ustalenia postanowili wejść pod namierzony adres w poniedziałek, 29.06.2020 r.. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli 137 krzaków marihuany w różnej fazie wzrostu. Oprócz tego znaleźli woreczek strunowy z suszem roślinnym o wadze około 150g. Wstępne badania wykazały, że to marihuana. Kryminalni zabezpieczyli też ponad 60g białego proszku. Substancja ta trafiła do badań.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających oraz uprawy konopi. Za popełnione przestępstwo 26-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

(KWP w Bydgoszczy / mw)