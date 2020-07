Mężczyzna był poważnie ranny. Z pomocą ruszyli dzielnicowi Data publikacji 01.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka i profesjonalna interwencja dzielnicowych z Ośna Lubuskiego uratowała życie mężczyźnie, który poważnie ranił się w rękę i ukrył w jednym z pustostanów. Na szczęście w porę pojawili się dzielnicowi ze Słubic, mł. asp. Katarzyna Kasik oraz sierż. szt. Sylwester Kujawa, którzy zlokalizowali mężczyznę i udzielili mu pomocy.

Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych, którzy są bez wątpienia najważniejszym ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. To funkcjonariusze, których głównym zadaniem jest podejmowanie działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w podległym rejonie. Dobry dzielnicowy to policjant pracujący blisko mieszkańców, potrafiący wsłuchiwać się w ich problemy i oczekiwania oraz skutecznie na nie reagować. Doskonałe rozpoznanie podległego terenu jest szczególnie ważne w sytuacjach, kiedy potrzebna jest błyskawiczna interwencja Policji, kiedy liczy się każda minuta, a w grę wchodzi życie i zdrowie ludzkie. W wielu przypadkach właśnie dzięki pracy dzielnicowych udało się zapobiec wielu tragediom, czy zatrzymać groźnych przestępców.

W środę, 24 czerwca br., policjanci otrzymali informację o mężczyźnie, który poważnie ranił się w rękę i prawdopodobnie chce popełnić samobójstwo. Natychmiast do działania skierowani zostali dzielnicowi z Ośna Lubuskiego. Policjanci natychmiast przystąpili do typowania miejsc, w których mógł znajdować się mężczyzna. Dzięki skutecznemu rozpoznaniu środowiska lokalnego funkcjonariusze szybko wytypowali pustostan, w którym odnaleźli nieprzytomnego mężczyznę. Rany jakie sobie zadał obficie krwawiły. Policjanci wezwali karetkę pogotowia i zatamowali krwawienie. W trakcie czynności ratowniczych mężczyzna odzyskał przytomność. Dzielnicowi udzielili mu niezbędnej pomocy i otoczyli opieką do przyjazdu pogotowia ratunkowego. Tylko dzięki błyskawicznemu i sprawnemu działaniu dzielnicowych udało się ocalić jego życie. Gdyby pomoc nie przyszła na czas, mogłoby dojść do tragedii.

Dzielnicowy to funkcjonariusz, do którego każdy może zwrócić się o pomoc i poradę prawną, a także przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Ważne jest zatem, aby każdy mieszkaniec wiedział jak szybko i łatwo się z nim skontaktować. Informacje dotyczące dzielnicowych i ich poszczególnych rejonów służbowych uzyskać można bezpośrednio na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Słubicach w zakładce „DZIELNICOWI”.

(KWP w Gorzowie / mw)