Oferował pomoc w uzyskaniu pożyczek, które potem trafiały na jego konto Data publikacji 01.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przeciwko 27-letniemu mężczyźnie skierowano do sądu akt oskarżenia dotyczący popełnienia o kilkudziesięciu oszustw. Mężczyzna usłyszał w sumie 45 zarzutów, a straty, które spowodował u pokrzywdzonych to blisko 40 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Zwalczanie przestępczości gospodarczej, to wyjątkowo skomplikowana część policyjnej pracy. Ma to związek z faktem, że przestępcy często swoją nielegalną działalność prowadzą pod przykrywką m.in. różnych instytucji finansowych. Osoby, które stały się ofiarami przestępstw gospodarczych bardzo często nawet nie podejrzewają kto mógł ich oszukać. Przestępcy mogą działać nawet spoza granic naszego kraju. To powoduje, że rozwiązanie takich spraw jest wyjątkowo trudne i skomplikowane.

Tym bardziej godnym podkreślenia jest praca kryminalnych ze Strzelec Krajeńskich, którzy wspólnie z prokuratorem zakończyli sprawę oszustw. Mężczyzna działając od października do grudnia 2016 roku oszukał trzy kobiety powodując straty na kwotę niemal 40 tys. złotych. 27-latek obiecywał pewny i szybki zysk pokrzywdzonym, po tym jak przekazane dla niego pieniądze miały być inwestowane na giełdzie. Proponował „załatwienie” pożyczki i szybki zysk dzięki rzekomej wiedzy i umiejętności, które posiada w inwestycjach na giełdzie papierów wartościowych. Kiedy pokrzywdzone przekazały wszystkie swoje dane niezbędne do zawarcia umowy pożyczkowej mężczyzna zaciągał kredyty na konto pokrzywdzonych, następnie pieniądze przelewał na inny rachunek. 27-latek był wyjątkowo wyrachowany, co spowodowało, że pokrzywdzone niczego nie podejrzewały. Tym bardziej że mężczyzna obiecał, że przekazane dane posłużą tylko do jednej pożyczki, a on pieniądze szybko pomnoży. 27-latek w sumie zaciągnął kilkadziesiąt kredytów na dane pokrzywdzonych. Kwoty, jakimi operował oscylowały od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. W sumie mężczyzna spowodował straty na kwotę niemal 40 tys. złotych. Kilkumiesięczna praca kryminalnych ze Strzelec Krajeńskich pozwoliła na przedstawienie mu 45 zarzutów, które dotyczą oszustw i posługiwania się danymi innej osoby na jej szkodę. Do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich trafił już akt oskarżenia przeciwko 27-latkowi. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)