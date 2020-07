W aucie dwa fotele, kierowca i dziewięcioro pasażerów — tym siódemka dzieci Data publikacji 01.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj To nie była cyrkowa sztuczka, tylko popis bezmyślności. Zatrzymana przez policjantów do kontroli drogowej 32-latka przewoziła w swoim aucie dziewięć osób, przy czym były w nim zamontowane jedynie dwa fotele. Samochodem oprócz kierującej podróżowało jeszcze dwoje dorosłych i siedmioro dzieci, które siedziały na podłodze. Dla przewożonych w ten sposób pasażerów, każde gwałtowne hamowanie czy ostry zakręt był ryzykiem odniesienia urazu, a nawet drobna kolizja mogłaby się skończyć w tym przypadku tragedią.

We wtorek (30.06.2020) o godz. 11.00 w miejscowości Zielony Lasek w pobliżu wsi Krutyń mrągowscy policjanci zatrzymali do kontroli opla combo. Jak się po chwili okazało, w środku podróżowało 10 osób. Oprócz kierującej autem 32-latki były tam jeszcze 2 osoby dorosłe i siedmioro dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Jakby tego było mało, to choć auto zarejestrowane zostało na pięć osób, to w środku były tylko dwa fotele, wobec czego 8 pasażerów siedziało na podłodze z tyłu pojazdu. W trakcie kontroli dodatkowo wyszło na jaw, że kierująca wybrała się w drogę bez prawa jazdy. W związku z narażeniem pasażerów na niebezpieczeństwo i rażąco lekceważące podejście do przepisów prawa policjanci podjęli decyzję, że z popełnionych wykroczeń 32-latka będzie tłumaczyła się przed sądem.

(KWP w Olsztynie / kp)