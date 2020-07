Kradli podając się za pracowników wodociągów. Ponownie apelujemy - seniorze nie daj się oszukać! Data publikacji 01.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnim czasie krakowscy policjanci zatrzymali 31-latkę i jej 22-letniego wspólnika, którzy podając się za pracowników wodociągów, oszukiwali i okradali starsze osoby. Para wspólnie zabrała seniorom gotówkę, karty bankomatowe oraz złotą biżuterię. W marcu ich drogi się rozeszły, a 31-latka dalej okradała starsze osoby, pozbawiając ich ponad 8 000 zł oraz kosztowności. W trakcie przeszukania, zarówno u kobiety, jak i mężczyzny śledczy znaleźli niewielkie ilości środków odurzających.

Od początku roku do krakowskich policjantów docierały sygnały o seniorach oszukanych i okradzionych przez osoby podające się za pracowników wodociągów. Modus operandi stosowany przez oszustów był podobny: przychodzili do mieszkań osób w podeszłym wieku, podawali się za pracowników wodociągów, a następnie pod pretekstem spisywania stanów licznika jedno z nich zagadywało seniorów, a drugie w tym czasie chodziło po pomieszczeniach i kradło znalezioną gotówkę lub biżuterię. W ten sposób, 15 stycznia br. mieszkance Krowodrzy para oszustów ukradła 550 zł w gotówce, karty bankomatowe oraz szkatułkę z biżuterią, powodując straty na łączną kwotę ponad 5 550 złotych. Następnie za pomocą skradzionej karty bankomatowej wypłacili 770 zł. Tego samego dnia, koleją ofiarą 31-latki i jej 22-letniego wspólnika padła inna mieszkanka Krowodrzy, której złodziejski duet zabrał 4 000 zł. Działając razem oszuści pozbawili krakowskie seniorki kosztowności oraz pieniędzy, w łącznej kwocie ponad 10 000 zł.

W marcu br. 31-latka zaczęła działać bez pomocy wspólnika. Wtedy też poszła do mieszkania seniorki w Borku Fałęckim i podając się za pracownicę wodociągów okradła starszą kobietę z 1 200 zł oraz zabrała jej złotą biżuterię, tym samym powodując straty w wysokości 4 200 zł. Kolejną ofiarą złodziejki padła seniorka zamieszkująca w centrum Krakowa, którą oszustka pozbawiła 3 900 zł, w tym 2 400 zł w gotówce oraz kosztowności. Tym samym młoda kobieta zrabowała łącznie ponad 8 000 zł.



Na początku kwietnia br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Krakowie wpadli na trop 31-latki i zatrzymali ją w jednym z mieszkań na terenie Bieńczyc. W trakcie przeszukania pomieszczeń, w których zamieszkiwała kobieta funkcjonariusze znaleźli pieniądze - ponad 2 500 zł, ubrania, które oszustka miała na sobie w czasie, kiedy wchodziła do mieszkań seniorów, trzy telefony komórkowe oraz zawiniątko z niewielką zawartością marihuany. 31-latka decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy trafiła na trzy miesiące do tymczasowego aresztu.



Po zatrzymaniu oszustki policjanci musieli jeszcze dotrzeć do jej 22-letniego wspólnika. W drugiej połowie czerwca br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Krakowie pojechali do jednego z mieszkań na terenie Krowodrzy, gdzie jak ustalili, miał przebywać poszukiwany. Około 13.00 funkcjonariusze weszli pod wytypowany adres, gdzie zastali cztery osoby, a wśród nich 22-latka. Funkcjonariusze przeszukali samochód osobowy, który użytkował mężczyzna. W pojeździe śledczy znaleźli młynek do mielenia suszu roślinnego z zawartością niewielkiej ilości suszu oraz wagę elektroniczną. 22-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W ręce funkcjonariuszy wpadł również obecny w mieszkaniu 17-latek, który jak się okazało był poszukiwany przez policjantów z Komisariatu Policji V w Krakowie. Nastolatek na podstawie decyzji sądu rodzinnego powinien trafić do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, jednak uchylał się przed tym obowiązkiem. Funkcjonariusze przewieźli go do policyjnej izby dziecka skąd następnie trafił do placówki wychowawczej.



31-latka usłyszała cztery zarzuty kradzieży, odpowie również za przywłaszczenia dokumentu tożsamości oraz za posiadanie środków odurzających. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia. Ponieważ działała w warunkach recydywy wymiar zasądzonej dla niej kary może być wyższy. Jej 22-letni wspólnik usłyszał dwa zarzuty kradzieży, odpowie również za kradzież z włamaniem oraz posiadanie środków odurzających. Grozi mu do 10 lat więzienia. W oczekiwaniu na rozprawę sądową, podobnie jak wspólniczka, trafił do aresztu tymczasowego.



Policjanci cały czas apelują i przypominają – seniorze nie daj się oszukać! Uważaj na to z kim rozmawiasz, nie wpuszczaj do domu nieznajomych, sprawdzaj tożsamość osób, które pukają do twoich drzwi. Jeśli, ktoś przekroczy próg twojego mieszkania nie spuszczaj go z oczu i nie zostawiaj samego. Nie pokazuj i nie przekazuj nikomu swoich kosztowności oraz oszczędności. Pamiętaj, że w razie zagrożenia, wątpliwości lub wizyty nieproszonych lub namolnych gości, co do intencji których masz wątpliwości, zawsze możesz powiadomić o zdarzeniu Policję dzwoniąc pod nr telefonu 112 .

(KWP w Krakowie / mw)