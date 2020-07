Policjanci pomogli kobiecie, która urodziła dziecko w samochodzie na Wisłostradzie Data publikacji 01.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Do niecodziennego zdarzenia doszło wczoraj na Wisłostradzie. Policjanci ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji koordynowali przyjazd karetki pogotowia do kobiety, która chwilę wcześniej urodziła dziecko w samochodzie. Będąca na miejscu policjantka zaopiekowała się przerażoną całą sytuacją kobietą, udzielając jej wsparcia psychicznego.

Policjanci ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji uczestniczyli wczoraj, 30.06.2020 r. w niecodziennym zdarzeniu. Na Wybrzeżu Gdańskim przy skrzyżowaniu z ul. Boleść podbiegł do nich przestraszony mężczyzna. Jak się okazało, chwilę wcześniej w samochodzie jego partnerka urodziła dziecko. Mężczyzna prosił funkcjonariuszy o przyspieszenie przyjazdu karetki. Policjanci niezwłocznie podjechali do wskazanego samochodu, jednocześnie będąc w kontakcie z dyspozytorem pogotowia i koordynując przyjazd karetki we właściwe miejsce.

W czasie oczekiwania na przyjazd zespołu medycznego policjantka udzieliła młodej mamie wsparcia psychologicznego, starając się uspokoić przerażoną kobietę.

Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy już po chwili na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, którzy zabrali kobietę i jej nowo narodzone dziecko do szpitala.

(KSP / mw)