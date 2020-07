Podziękowania dla tomaszowskich mundurowych Data publikacji 01.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „…Chciałam serdecznie podziękować parze policjantów Pani i Panu z Tomaszowa Lubelskiego…dziękuję za okazanie serca, wsparcie duchowe …” taka informacja zamieszczona została wczoraj na jednym z portali społecznościowych. Podziękowania kierowane są dla st. sierż. Roberta Kielara i post. Magdy Wronki.

Policjanci podczas codziennej służby spotykają się z różnymi sytuacjami. Każda sprawa, każda interwencja jest inna, do każdej należy podejść indywidulanie. Bardzo często jako pierwsi na miejscu interwencji pojawiają się policjanci prewencji. To właśnie oni na co dzień patrolują ulice naszych miast dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i reagując na łamanie prawa. Podczas takich interwencji czasami wystarczy zwykła rozmowa czy wysłuchanie osoby.

Niezmiernie miłe jest, gdy za naszą służbę otrzymujemy podziękowania od mieszkańców. Wczoraj, 30.06.br., takie podziękowania dla st. sierż. Roberta Kielara i post. Magdy Wronki zamieszczone zostały na portalu społecznościowym.

(KWP w Lublinie/ mw)