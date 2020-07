Czworonożni funkcjonariusze Data publikacji 01.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Potrafią tropić i wskazać drogę ucieczki lub miejsce ukrycia przestępcy. Wraz z przewodnikami patrolują ulice, dbają o porządek publiczny i bezpieczeństwo na imprezach masowych. Uczestniczą w konwojach policyjnych, a kiedy trzeba potrafią obezwładnić nawet najgroźniejszego przestępcę. Są nieocenione w wyszukiwaniu zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych i zwłok ludzkich. Mowa o czworonożnych funkcjonariuszach, którzy od lat wspierają działania policjantów.

Pies jako zwierzę posiadające świetny węch już w dawnych czasach towarzyszył ludziom na polowaniach. Dzisiaj psy wykorzystuje się także do innych celów. Dla potrzeb służb mundurowych psy szkoli się pod kątem wyszukiwania broni i amunicji, do wyszukiwania narkotyków, a także zwłok ludzkich. Właśnie węch jest dla psa najważniejszym zmysłem. Jego nos jest niezwykle czułym "urządzeniem" potrafiącym wyłapać nawet bardzo delikatne zapachy. Ta wspaniała umiejętność może być wykorzystywana na wiele różnych sposobów. Kolejnym istotnym zmysłem psa jest słuch, znacznie czulszy niż człowieka. Psy są w stanie słyszeć dźwięki o częstotliwości lub tonacji dla nas ludzi zupełnie niesłyszalnej.





W garnizonie lubelskiej policji aktualnie mamy 51 czworonożnych funkcjonariuszy . Zdecydowana większość to psy patrolowo - tropiące. Wykorzystywane są do tropienia śladów, działań antyterrorystycznych, działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych, do konwojowania niebezpiecznych przestępców, odnajdywania osób lub przedmiotów, a także pościgów za osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa. Policyjne psy są nieocenione w wyszukiwaniu zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych i zwłok ludzkich.

6 psów wykorzystywanych jest także przez ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego przy prowadzeniu badań osmologicznych. Obecnie stosowane metody zabezpieczania śladów zapachowych ludzi, możliwość ich przechowywania oraz porównywania przy użyciu psów, pozwalają na uzyskanie i wykorzystanie informacji o sprawcach przestępstw praktycznie na każdym etapie procesu karnego.

Policja kupuje psy, które ukończyły 12 miesięcy, a nie są starsze niż dwa lata. Psy, aby mogły pracować w naszej formacji poza wymogami zdrowotnymi muszą cechować się chęcią współpracy z człowiekiem. Przed „wstąpieniem do służby każdorazowo sprawdza się i ocenia predyspozycję psa do tresury policyjnej. Przed zakupem poddaje się go polowym próbom charakteru, które obejmują: aportowanie, szukanie przedmiotu z naniesionym nośnikiem zapachowym, reakcję na strzał, obronę przewodnika oraz czujność i popęd do samoobrony. Sprawdzana jest pasja psa do aportowania różnych przedmiotów, radość z zabawy i pewność w zachowaniu. Poszukiwane są predyspozycje do pracy węchowej w określonej specjalizacji. Przy sprawdzaniu odporności na strzał bada się reakcję na sam odgłos strzału. Ta umiejętność jest niezbędna w służbie. Pożądanym zachowaniem u psa jest brak jego reakcji na huk, spokój i równowaga. Badane są także zdolności obrończe psa i pewność jego zachowania w sytuacji zagrożenia pod nieobecność opiekuna. Pies poddawany takiej próbie powinien wykazać się czujnością opartą na nieufności oraz pożądaną ostrością. Spełnienie powyższych kryteriów kwalifikuje psa do służby w Policji.

Ale to dopiero początek. Później pies wraz ze swym przewodnikiem trafia kurs. Po pozytywnym ukończeniu kursu przewodnik z psem służbowym otrzymują atest i dopiero wówczas mogą wykonywać zadania służbowe.

Mówiąc o czworonożnych funkcjonariuszach i ich sukcesach nie sposób nie wspomnieć o przewodnikach psów służbowych. Policjanci, którzy nimi zostają muszą posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzęciem. Nie mogą być to ludzie przypadkowi, ponieważ wówczas ich praca nie przyniesie pożądanych efektów w służbie. Warunkiem sukcesu jest świetnie wyszkolony i zgrany duet przewodnik i pies służbowy.

Służba naszych czworonożnych towarzyszy trwa z reguły do 9 roku ich życia. Zdrowe psy, pozostające w dobrej kondycji mogą prcować dłużej. Po tym okresie nieodpłatnie przekazywane są swoim przewodnikom. Pozostają lojalne, wierne, bezinteresowne i gotowe zawsze do niesienia pomocy.

R.L.R.