Policjant i funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei ściągnęli z torów 30-latka. Chwilę później przejechał pociąg. Data publikacji 01.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj podczas wspólnie pełnionej służby policjant i funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei, uratowali życie 30-latkowi, który położył się na torach i czekał na nadjeżdżający pociąg. Policjant i strażnik zauważyli mężczyznę podczas patrolu pieszego peronu. W ostatniej chwili ściągnęli mężczyznę z torowiska. 30-latek trafił pod opiekę lekarzy. Spostrzegawczość i szybka reakcja policjanta i strażnika uratowała mężczyźnie życie.

Wczoraj o ok. godz. 21.00, podczas wspólnie pełnionej służby w rejonie gdańskiego dworca policjant z komisariatu na Śródmieściu i strażnik ochrony kolei zauważyli leżącego na torowisku przy jednym z peronów młodego mężczyznę. Funkcjonariusze podbiegli do niego, żeby sprawdzić, co się stało, bo na peron miał za chwilę wjechać pociąg dalekobieżny. Młody mężczyzna krzyczał do interweniujących wobec niego funkcjonariuszy, że nie chce żyć i że nie zejdzie z torowiska.

Funkcjonariusze nie tracąc czasu i nie zważając na agresywne zachowanie mężczyzny, siłą ściągnęli go z torowiska tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Gdy mężczyzna był już bezpieczny, policjant wezwał na miejsce załogę pogotowia, które z uwagi na stan psychofizyczny 30-latka zdecydowało o przewiezieniu go do szpitala.

Dzięki spostrzegawczości policjanta i strażnika oraz ich natychmiastowej reakcji nie doszło do tragedii.

Policjanci sprawdzą, co było przyczyną zachowania mężczyzny i w przypadku konieczności powiadomią inne instytucje pomocowe.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób w trudnej sytuacji o korzystanie z pomocy oferowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gdańsku przy ul. Ks. Gustkowicza 13, tel. 58 511 01 21, 58 511 01 22.