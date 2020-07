Policjanci uratowali sowę potrąconą przez samochód Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z nietypową interwencją mieli do czynienia policjanci z tarnogórskiej drogówki. Mundurowi zostali wezwani do kolizji, podczas której zgłaszający potrącił sowę. Na pierwszy rzut oka wyglądało, że ptak nie przeżył konfrontacji z samochodem. Dzięki szybkiej pomocy stróżów prawa, ranne zwierzę przeżyło i trafiło pod opiekę weterynarza, gdzie wraca do zdrowia.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 01.07.2020 r., tuż przed godziną 23:00, na drodze prowadzącej z miejscowości Laryszów do Miedar. Kierowca peugeota zgłosił policjantom, że potrącił sowę. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci z tarnogórskiej drogówki, okazało się, że chwilę wcześniej ptak prawdopodobnie wyleciał z pobliskiego lasu i uderzył prosto w samochód zgłaszającego. Po konfrontacji z autem zwierzę nieruchomo leżało na pobliskim polu. Wszystko wskazywało na to, że sowa nie przeżyła.

Pomimo tego, policjanci owinęli sowę w koc foliowy i zaczęli ogrzewać. Ku ich zdziwieniu, sowa zaczęła się ruszać i powoli odzyskiwać siły. O tym, że ptak przeżył, mundurowi powiadomili dyżurnego jednostki, a ten odpowiednie służby. Weterynarz, który przyjechał do rannego ptaka, opatrzył go i przewiózł do lecznicy. Tam sowa wraca do zdrowia. Kiedy wyzdrowieje, wróci na łono natury.

(KWP w Katowicach / dk)