Zaginęła pływając na materacu po zbiorniku retencyjnym Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zbiornik w Miedznej Murowanej jest zbiornikiem retencyjnym i kąpiel tam jest ZABRONIONA !!!!! 28 czerwca utonął tam 17-latek. Tym razem od wczoraj poszukujemy 55-letniej kobiety, która wypłynęła na akwen na materacu i zaginęła. Wakacje, słoneczna pogoda to dobre okoliczności do wypoczynku, szczególnie nad wodą. Zawsze jednak należy zachować zdrowy rozsądek.

W Miedznej Murowanej w gminie Żarnów, od wczoraj, 01.07.2020 r., trwają poszukiwania 55-letniej mieszkanki powiatu koneckiego, która około godziny 18.30 wypłynęła na materacu i zaginęła. Służby ratunkowe o zdarzeniu zostały powiadomione 1 lipca 2020 roku o godzinie 19.00. Na miejsce do pomocy w poszukiwaniach wezwani zostali płetwonurkowie z Piotrkowa Tryb. oraz Bełchatowa. Strażacy przy pomocy sonaru przeczesują rejon zbiornika wodnego. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia. Przy tamie zbiornika odnaleziono dryfujący materac.

Apelujemy do wszystkich amatorów kąpieli o wybieranie akwenów dopuszczonych do kąpieli, na których pracują ratownicy. Zbiornik w Miedznej Murowanej jest zbiornikiem retencyjnym i kąpiel tam jest ZABRONIONA !!!!!. Przypominamy, że kilka dni temu w tym samym miejscu życie stracił nastolatek. Wówczas dwóch chłopców postanowiło popływać. Pomimo tego, że cały zbiornik wodny objęty jest zakazem kąpieli. Niestety sytuacja wymknęła się spod kontroli. Obaj zaczęli tonąć. Jednego z nich zauważył przepływający nieopodal kajakarz. Pomógł nastolatkowi wydostać się na brzeg. Niestety kolejny zniknął pod taflą wody. Wezwane na miejsce wszystkie służby, natychmiast rozpoczęły poszukiwania nastolatka. Oprócz policjantów pracowali strażacy i płetwonurkowie. Niestety na ratunek było już za późno. Strażacy wyłowili chłopca z wody. Pomimo podjętej reanimacji, życia nastolatka nie udało się uratować.

Przedstawiamy 10 zasad bezpiecznej kąpieli! Prosimy nie lekceważyć ograniczeń i zakazów są one po to by uchronić nas przed niebezpieczeństwem!

1. Pływajmy tylko w miejscach wyznaczonych i strzeżonych

Obecność ratownika to gwarancja bezpieczeństwa i szybkiej pomocy!

2. Przestrzegajmy zakazów kąpieli!

Do wody możemy wchodzić jedynie wówczas, gdy na maszcie zawieszona jest biała flaga. Flaga czerwona oznacza bezwzględny zakaz kąpieli ze względu na trudne i niebezpieczne dla życia warunki!

3. Nie wskakujmy do wody po intensywnym opalaniu

Kiedy jesteśmy mocno rozgrzani słońcem, grozi nam niebezpieczny dla zdrowia szok termiczny. Najpierw opłuczmy woda karak, ramiona, okolice serca, brzuch i nogi.

4. Nie pływajmy zaraz po posiłku czy będąc na czczo

Po posiłku odczekajmy co najmniej 2- 3 godziny, dajmy czas organizmowi na trawienie. Pływanie na czczo także jest niebezpieczne. Przy wysiłku fizycznym nas organizm szybko się osłabia, tracimy siły. To bardzo niebezpieczne!

5. Nie odpływajmy daleko od brzegu

Nawet jeśli jesteśmy doświadczonymi pływakami, może złapać nas skurcz, który uniemożliwi bezpieczny powrót na brzeg. Pamiętać należy także o prądach wstecznych, które potrafią wyciągnąć osobę pływającą daleko od brzegu.

6. Nie pływajmy po spożyciu alkoholu!

Wypity alkohol jest główna przyczyną śmiertelnych wypadków nad wodą. Pogarsza koordynację ruchową, powoduje szybsze wychłodzenie organizmu, nagłe przykurcze mięśni, zaburza orientację w przestrzeni.

7. Wchodźmy do wody z drugą osobą!

Obecność drugiej osoby, z którą pozostajemy w kontakcie wzrokowym może być dla nas wybawieniem w sytuacji kiedy podczas pływania poczujemy się słabiej. Towarzysz kąpieli może szybko wezwać pomoc.

8. Nie skaczmy do wody!

Skoki „ na główkę” w nieznanych miejscach mogą skończyć się kalectwem lub śmiercią.

9. Nie zasypiajmy na materacu na wodzie

Takie sytuacje mogą spowodować, że albo podryfujemy na materacu tak daleko, że stracimy brzeg z oczu albo można zwyczajnie zsunąć się z materaca do wody. Co może skończyć się tragicznie.

10. Korzystajmy ze sprzętu do wpływania z rozwagą

Przed wypłynięciem rowerkiem wodnym, kajakiem na otwarty akwen wodny należy sprawdzić stan techniczny sprzętu i zawsze zakładać kamizelki ratunkowe.

(KWP w Łodzi / dk)