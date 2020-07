Poszukiwania ze szczęśliwym zakończeniem Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 65-letniego mieszkańca gminy Opole Lubelskie. Mężczyzna w nocy szedł po polach i łąkach okolicznych miejscowości nie mogąc odnaleźć drogi do domu. Wycieńczonego 65-latka odnaleźli kryminalni z opolskiej komendy Policji działający wspólnie ze strażakami, grupami ratowniczymi oraz mieszkańcami okolicznych miejscowości.

Wczoraj, 01.07.2020 r., około godziny 12:00, dyżurny opolskiej jednostki Policji został powiadomiony o tym, że około godziny 01.00 w nocy 65-letni mieszkaniec gminy Opole Lubelskie wyszedł z domu i do nigo nie wrócił, ani też nie nawiązał kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do poszukiwań. Działając wspólnie ze strażakami ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej, przedstawicielami Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Legii Akademickiej w Lublinie, Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej Stowarzyszenia Ratownictwa Polskiego w Poniatowej oraz mieszkańcami okolicznych miejscowości rozpoczęli poszukiwania kobiety. Funkcjonariusze po bezowocnych poszukiwaniach okolicznych pól i łąk w miejscowości, gdzie zamieszkiwał 65-latek, mając na uwadze zbliżającą się noc rozszerzyli teren poszukiwań na okoliczne miejscowości, do których mógł dotrzeć mężczyzna. Na miejscu użyto także psów tropiących.

Około godziny 18.00 kierowana przez opolskiego kryminalnego grupa, złożona z przedstawicieli wszystkich uczestniczących w akcji instytucji, przeszukująca teren w pobliżu miejscowości Trzebiesza odnalazła siedzącego na polu, wycieńczonego upałem mężczyznę. 65-latek trafił pod opiekę lekarzy. Policjanci nie ukrywali satysfakcji z odnalezienia mężczyzny. Kolejna noc z dala od domu, w stanie wycieńczenia i odwodnienia mogła być dla zaginionego bardzo niebezpieczna.

(KWP w Lublinie / mw)