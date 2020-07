Pomagamy, chronimy i ratujemy życie Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego z brzeskiej komendy uratowali życie 26-latkowi. Mężczyzna stał na moście i groził, że popełni samobójstwo. Dzięki natychmiastowej reakcji policjantów nie doszło do tragedii. Ostatecznie mieszkaniec Brzegu trafił pod opiekę lekarzy.

W środę, tuż po północy na numer alarmowy wpłynęło anonimowe zgłoszenie. Wynikało z niego, że spacerujący w rejonie Odry świadek, zauważył stojącego na barierce mostu mężczyznę. Cała sytuacja miała się dziać w Brzegu.

Oficer dyżurny natychmiast na miejsce skierował policjantów, którzy potwierdzili informacje. Na przęsłach mostu, na wysokości kilku metrów zauważyli młodego mężczyznę. Policjanci nawiązali z nim kontakt. Uspakajali go i namawiali do zejścia na dół. 26-latek był zdenerwowany i roztrzęsiony. Tłumaczył, że chce sobie odebrać życie i nie zejdzie. Funkcjonariusze cały czas rozmawiali z mężczyzną i jeszcze przed przyjazdem załogi medycznej namówili 26-latka do zejścia.

Dzięki reakcji zgłaszającego, który powiadomił służby ratunkowe o zdarzeniu i sprawnie przeprowadzonej interwencji, mężczyźnie nic się nie stało. 26-latek trafił pod opiekę lekarzy.