Policjanci zabezpieczyli narkotyki, które nie trafią już do rąk pseudokibiców Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców zatrzymali 54-latka, u którego zabezpieczyli ponad 6 kilogramów narkotyków, które już nie trafią na czarny rynek. Ich wartość oszacowano na blisko 200 tysięcy złotych. Dodatkowo kryminalni znaleźli odczynniki służące do produkcji amfetaminy. Podejrzewany był w przeszłości notowany w związku z takim przestępczym procederem. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

30 czerwca 2020 roku, w godzinach rannych, kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Łodzi dotarli na jedną z ulic w dzielnicy Polesie gdzie, jak wynikało z wcześniejszych ustaleń, miał przebywać typowany diler narkotykowy. Po krótkiej obserwacji zauważyli wychodzącego z budynku 54-latka, który wsiadał do samochodu marki BMW. Niósł wypełnioną papierową torbę. Przypuszczenia policjantów szybko się potwierdziły.

Mężczyzna został zatrzymany. Posiadał 10 dilerek ze środkiem odurzającym o łącznej wadze ponad kilogram. Funkcjonariusze przeszukali pojazd, zajmowane przez niego mieszkanie i piwnice. Oprócz samych narkotyków znaleźli odczynniki służące do wytwarzania amfetaminy, sprzęt do produkcji, a także sprzęt do pakowania narkotyku. Substancje były już poporcjowane w hurtowych dilerkach a część narkotyków znajdowała się jeszcze w misce. Na miejsce wezwano ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego oraz śledczych z WDŚ KWP w Łodzi, którzy przeprowadzili oględziny i odpowiednio zabezpieczyli dowody. Zostaną one poddane szczegółowym analizom i badaniom. Do policyjnego depozytu łącznie trafiło ponad 6 kg amfetaminy oraz 250 gramów marihuany o czarnorynkowej wartości około 200 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli bmw należące do podejrzewanego.

54-latek noc spędził w celi. Usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu oraz działania zmierzającego do ich wytworzenia za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu.

(KWP w Łodzi/js)