Policyjny pies Epan odszedł na emeryturę Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Epan — owczarek niemiecki przez 10 lat służył w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu. Teraz, po latach służby, odszedł na zasłużoną emeryturę. Bogate doświadczenie, jakie zdobył przez ten czas, skutkowały efektami pracy na najwyższym poziomie. Choć bez munduru, to bohater, na którego zawsze można było liczyć. Wierny i gotowy oddać życie za swojego przewodnika. Czworonożny emeryt mieszka teraz u swojego opiekuna.

Epan, pies patrolowo-tropiący, po 10 latach służby w wydziale prewencji jarosławskiej jednostki, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Psy w policji odgrywają bardzo ważną rolę. Ze względu na dobrze rozwinięty zmysł węchu, wykorzystywane są do wielu różnych działań policyjnych. Epan przeszedł specjalistyczne szkolenie w Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach. Podejmował setki tropień za sprawcami przestępstw. Niejednokrotnie szukał osób zaginionych. Był bardzo skutecznym psem, co przekładało się na efektywną pracę. Przyjazny i miły dla ludzi, zawsze wierny i gotowy oddać życie za swojego przewodnika mł. asp. Macieja Hołotę.

Choć bez munduru, to bohater, który przez lata służby, zawsze był w gotowości. Mieszkańcy Jarosławia i okolic widzieli go, jak patrolował ulice miasta. Brał udział w zabezpieczeniu meczów, pokazach, festynach oraz działaniach profilaktycznych. Był nieoceniony przy tropieniu śladów sprawców przestępstw, czego efektem były zatrzymania osób podejrzanych.

W styczniu 2013 r., po włamaniach do domów jednorodzinnych w Radymnie i w Orłach, Epan podjął ślad i doprowadził do miejsca, w którym sprawcy pozostawili swój samochód. Dzięki jego pomocy mundurowi ustalili i zatrzymali podejrzanych. W lutym tego samego roku, po włamaniu do sklepu w Maleniskach, Epan podjął trop i doprowadził do dwóch domów w sąsiedniej miejscowości — do domu sprawcy, a także do miejsca zamieszkania 17-latka, który uprawiał konopie indyjskie.

Epan odchodzi do cywila, ale nie rozstaje się ze swoim opiekunem. Emeryturę spędzi u mł. asp. Macieja Hołoty — dotychczasowego przewodnika.

Epanowi życzymy zasłużonego odpoczynku i dużo radosnych chwil na psiej emeryturze.

(KWP w Rzeszowie / kp)