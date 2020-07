Elementarz bezpiecznego poruszania się na rowerze, rolkach i hulajnodze Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak prawidłowo poruszać się ”na kółkach”, jak przygotować się do jazdy, o jakich zasadach warto zawsze pamiętać? Właśnie o tym mówi film edukacyjny, który wspólnie zrealizowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Sezon sprzyjający jeździe na rowerze, rolkach i hulajnodze w pełni. Z takiej formy rekreacji korzystają dzieci, młodzież oraz dorośli. Nie wszyscy jednak pamiętają o podstawowym wyposażeniu sprzętu, jak również jego użytkowaniu. Ogromną rolę odgrywa znajomość przepisów ruchu drogowego. Każdy kto jeździ rowerem, na rolkach, czy hulajnodze powinien o tym wiedzieć. Okazuje się, że błędy w zachowaniu leżą niekiedy po stronie dorosłych. To właśnie oni mają być wzorem do naśladowania dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Chcąc propagować bezpieczne zachowanie na drodze, policjanci przygotowali film pt. „Elementarz bezpiecznego poruszania się na rowerze, rolkach i hulajnodze”. Celem inicjatywy była nauka i popularyzowanie prawidłowych zasad poruszania się po drogach. Zaprezentowano, jak bezpiecznie spędzać wolny czas. Film został zrealizowany przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu przy wsparciu Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Pomysłodawcą i organizatorem całego przedsięwzięcia była asp. szt. Izabella Drobniecka i asp. Justyna Piątkowska. W roli reżysera, autora zdjęć i montażysty wystąpił st. sierż. Szymon Tworowski. Wsparcia merytorycznego i logistycznego udzielił nadkom. Sebastian Górski, podkom. Marcin Górak i podkom. Maciej Kujawiński. W filmie wystąpili uczniowie szkół powiatu inowrocławskiego: Aleksandra Piątkowska, Olga Osińska i Wiktor Żurawiński. W lektora wcieliła się Weronika Tworowska.

Film zawiera informacje o tym, jak przygotować się do jazdy rowerem, rolkami, hulajnogą oraz o czym należy pamiętać jako uczestnik ruchu drogowego, korzystając ze wspomnianego sprzętu. W materiale filmowym nie brakuje zasad przekraczania jezdni w różnych sytuacjach, rodzajów ścieżek rowerowych, przykładów poprawnych i niewłaściwych postaw. Autorzy filmu nie zapomnieli także o tym, jak zachowuje się człowiek poruszający się rowerem, na rolkach czy hulajnodze korzystając jednocześnie z telefonu, czy słuchając głośnej muzyki poprzez słuchawki.

Film będzie prezentowany przez policyjnych profilaktyków w szkołach, świetlicach i wszędzie tam, gdzie będą prowadzone przez nich zajęcia edukacyjne. Co ważne film powstał również w wersji dla osób niesłyszących. Wszystko po to, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Trwają wakacje! Zanim wyruszysz na rower, rolki, czy hulajnogę pomyśl, czy jesteś dobrze przygotowany. Pomoże Ci w tym film. Zapewne wiele sytuacji będzie Ci znanych. Zastanów się, czy postępujesz prawidłowo i jesteś po prostu bezpieczny. To bardzo ważne!

Film dedykujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym!

(KWP w Bydgoszczy / dk)