Śledczy badają sprawę odnalezienia kości w rzece Sole Data publikacji 02.07.2020 Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu i policjanci wydziału kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji ustalają okoliczności w jakich w korycie rzeki Soła znalazły się kości, prawdopodobnie ludzkie. Na dwie natrafiła grupa nastolatków w trakcie wycieczki rowerowej, natomiast pięć kolejnych ujawniono w wyniku penetracji koryta rzeki.

29 czerwca br., po południu, dyżurny oświęcimskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie od grupy nastolatków z gminy Oświęcim, dotyczące znalezienia dużych kości w korycie rzeki Soła, w rejonie ulicy Kamieniec w Oświęcimiu. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci, którzy zabezpieczyli dwie kości, które leżały w korycie rzeki na żwirze pozostałym po opadającej wodzie. W trakcie penetracji wspólnie ze strażakami, tuż pod lustrem wody, ujawniono pięć mniejszych kości. O znalezieniu szczątków został powiadomiony prokurator, który po przybyciu na miejsce nadzorował oględziny.

Kości zostały zabezpieczone do badań, na podstawie których biegli z zakresu medycyny sądowej postarają się określić z jakiego okresu pochodzą, a po potwierdzeniu, że są to kości ludzkie będzie możliwe określenie wieku oraz płci osoby do której należały. W takim przypadku, w trakcie badań zostanie również określony profil DNA, który być może pozwoli na ustalenie czy szczątki należały do zaginionej na terenie Polski osoby. Na podstawie tych informacji policjanci zweryfikują zgłoszenia zaginięć osób, które do tej pory nie zostały wyjaśnione.

(KWP w Krakowie / mw)