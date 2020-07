Zareagował po służbie Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom O tym, że policjantem jest się nawet po godzinach służby, mógł się przekonać złodziej, który został zatrzymany na gorącym uczynku kradzieży. St. sierż. Grzegorz Dyczka – mundurowy z bytomskiej drogówki będąc w sklepie, zauważył, jak klient kradnie towar. Kiedy mężczyzna przeszedł przez linię kas nie płacąc za artykuły, policjant natychmiast przystąpił do działania.

St. sierż. Grzegorz Dyczka z bytomskiej drogówki, w czasie wolnym od służby robił zakupy w sklepie przy ul. Pomorskiej. W pewnym momencie zauważył, jak jeden z klientów przekłada zgromadzone w koszyku produkty do torby zakupowej. Mężczyzna nie płacąc za towar, przeszedł przez linię kas i wyszedł ze sklepu. Mundurowy natychmiast zareagował na przestępstwo, którego był świadkiem. Zatrzymał złodzieja i przekazał go w ręce pracownika ochrony. Skradzione produkty wróciły do sprzedaży, a przybyli na miejsce mundurowi zatrzymali rabusia. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Na co dzień st. sierż. Grzegorz Dyczka służy w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, patrolując bytomskie ulice nieoznakowanym BMW. Należy do specgrupy "Speed", która została powołana do zwalczania niebezpiecznych oraz agresywnych zachowań w ruchu drogowym. W ostatnim czasie mundurowy został wyróżniony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dra. Krzysztofa Justyńskiego za rzetelne wykonywanie obowiązków policjanta oraz profesjonalizm. Jak widać, stróż prawa po zakończonej służbie jest równie zaangażowany w dbanie o bezpieczeństwo.

(KWP w Katowicach / mw)