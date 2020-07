Nie zatrzymał się do kontroli drogowej Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci legnickiej drogówki zatrzymali 35-latka, który kierując motocyklem marki Suzuki, nie zatrzymał się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę. Mężczyzna kierował jednośladem, pomimo posiadania dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Teraz grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, patrolując ulice miasta, postanowili zatrzymać do kontroli drogowej motocykl marki Suzuki. Jednak kierujący jednośladem, widząc sygnały dawane przez policjantów, gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Mundurowi natychmiast ruszyli za nim w pościg.

W pewnym momencie, na skrzyżowaniu ulicy Kartuskiej z ulicą Nadbrzeżną, uciekinier nie zapanował na kierowanym pojazdem i spowodował zdarzenie drogowe. Motocyklista najechał na tył mercedesa, który zatrzymał się przed oznakowanym przejściem dla pieszych, aby udzielić pierwszeństwa pieszej. W wyniku tego zdarzenia, kierujący motocyklem przewrócił się na jezdnię.

Policjanci natychmiast pobiegli do mężczyzny, by udzielić mu pomocy przedmedycznej oraz wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Uciekinier został przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł niezbędne badania. Na szczęście nie odniósł on poważnych obrażeń w wyniku zdarzenia.

Po sprawdzeniu motocyklisty w policyjnych systemach okazało się, że uciekał przed funkcjonariuszami, ponieważ posiadał dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Po opuszczeniu szpitala został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

Mężczyzna jeszcze dziś, 02.07.2020 r., usłyszy zarzuty. Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz niestosowanie się do dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, kierowcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/js)