Oszust wpadł podczas zorganizowanej zasadzki Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z KMP w Lublinie zatrzymali 48-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, który odpowie za udział w oszustwach. Mężczyzna wpadł w trakcie zorganizowanej zasadzki, kiedy próbował odebrać pieniądze przywiezione od kuriera. Mieszkańcy Lublina w wyniku tego przestępstwa stracili ponad 70 tys. złotych, które szybko zostały odzyskane. Sprawca dzisiaj trafi do prokuratury.

Wczoraj 2.07.2020 r.) do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zgłosił się mężczyzna, który oświadczył, że otrzymał zlecenie odebrania i przewiezienia na teren województwa podkarpackiego dwóch przesyłek od starszych osób. Mężczyzna podejrzewał, że mogą mieć one związek z oszustwami "na policjanta”. Bardzo szybko okazało się, że do komendy zatelefonowały starsze osoby, które zostały oszukane łącznie na ponad 70 tys. złotych. Przekazane zostały pieniądze oraz biżuteria. Pokrzywdzeni uwierzyli w historię o wypadku członka rodziny i konieczności przekazania za pośrednictwem Policji pieniędzy na ratowanie bliskich.

W związku ze zgłoszeniem funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu przystąpili do działań. Na terenie Kolbuszowej przygotowana została zasadzka, podczas której zatrzymano mężczyznę odbierającego pieniądze. Okazało się, że to 48-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Utracona gotówka oraz biżuteria zostały odzyskane i wrócą do właścicieli.

Mężczyzna dzisiaj zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty udziału w oszustwie. Policjanci wnioskują o tymczasowe aresztowanie.

Za oszustwo grozi do 8 lat więzienia.

(KWP w Lublinie / kp)