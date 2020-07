Policjanci wyeliminowali z ruchu drogowego potencjalnego sprawcę tragedii na drodze Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, przejeżdżając przez podwrocławski Biestrzyków, przeprowadzili pomiar prędkości pojazdu jadącego przed nimi. 65-letni kierujący poruszał się z prędkością 92 km/h w miejscu, gdzie znaki drogowe ograniczają prędkość do 40 km/h. Lekceważenie przepisów mogło być niestety spowodowane krążącym w organizmie kierującego alkoholem. Wydmuchał on bowiem ponad 1,5 promila alkoholu. O jego losie zdecyduje teraz sąd, zgodnie z obowiązującymi przepisami grozić mu może kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Policjanci z wrocławskiej drogówki dbają na co dzień o bezpieczeństwo na drogach Wrocławia, a także powiatu wrocławskiego. Kontrolując stosowanie się kierujących do graniczeń prędkości, dokonali pomiaru kierującego osobowym hyundaiem, który już na pierwszy rzut oka poruszał się z prędkością większą niż dozwolona w tym miejscu. 65-latek jechał 92 km/h w miejscu, gdzie znaki drogowe ograniczają prędkość do 40 km/h. Kontrola drogowa zakończyłaby się zastosowaniem prawem przewidzianych środków i trwałaby zapewne kilka minut, gdyby nie niekorzystne fakty, które po chwili wyszły na jaw.

Funkcjonariusze podczas rozmowy z kierującym wyczuli charakterystyczną woń alkoholu, a badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia. Na urządzeniu wyświetliła się wartość przekraczająca 1,5 promila alkoholu, która znacząco wpłynęła na możliwości bezpiecznego i zgodnego z przepisami przemieszczania się. Policjanci zatrzymali prawo jazdy lekkomyślnego kierującego, a on sam trafił na najbliższy komisariat. O jego losie zdecyduje sąd, a zgodnie z obowiązującymi przepisami grozić mu może kara pozbawienia wolności do lat 2.

Na szczęście dynamiczne przemieszczenie się pod wpływem alkoholu nie zakończyło się tragedią.

(KWP we Wrocławiu)