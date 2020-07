Zatrzymane kolejne osoby z grupy przestępczej trudniącej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejne dwie osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zostały zatrzymane przez policjantów z wydziału do walki z korupcją dolnośląskiej komendy przy współpracy z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu. 41-letnia kobieta i 42-letni mężczyzna brali udział w wyłudzeniach zwrotu podatku VAT przy wykorzystaniu fikcyjnego obrotu towarami. Działalność tylko tej dwójki spowodowała straty na szkodę Skarbu Państwa opiewające na kwotę około 900 tys. zł. Funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP we Wrocławiu we współpracy z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu zatrzymali kolejne dwie osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT przy fikcyjnym obrocie towarami. W tej sprawie zatrzymano do tej pory już 10 osób.

Przypomnijmy, że osoby zamieszane w proceder, poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze, pozorowały obrót towarami - głównie folią stretch. Zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie z wykorzystaniem innych podmiotów gospodarczych miał opuszczać teren kraju z zastosowaniem zerowej stawki VAT. W dalszej kolejności, osoby podejrzane występowały o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu towarem.

Szacowane uszczuplenia należności na rzecz Skarbu Państwa na chwilę obecną opiewają na kwotę około 3 milionów złotych, przy czym działania tylko dwóch zatrzymanych obecnie osób spowodowały straty z tytułu wyłudzenia zwrotu podatku VAT w kwocie około 900 tys. zł.

Z osobami zatrzymanymi trwają czynności procesowe. W sprawie niewykluczone są kolejne zatrzymania.

(KWP we Wrocławiu / mw)