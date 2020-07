Wznowiliśmy aktywne pokazy dla kandydatów do służby w Policji Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdy z kandydatów do służby w Policji garnizonu łódzkiego ma przywilej skorzystania ze wstępnego testu sprawdzającego jego możliwości na torze sprawności fizycznej przed właściwym egzaminem. Aktywne pokazy odbywają się zgodnie z obecnie panującymi normami i zachowaniem środków bezpieczeństwa. Pozwalają one adeptom sztuki policyjnej pod okiem policyjnego instruktora zweryfikować swój czas na torze oraz skorzystać z jego wskazówek, aby wypaść jak najlepiej na egzaminie. Zapraszamy !

1 lipca 2020 roku odbył się pierwszy po dłuższej przerwie aktywny pokaz dla kandydatów do służby w Policji. Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi łącznie ze spotkaniami informacyjnymi umożliwia kandydatom do służby w Policji sprawdzenie się na wstępnym teście sprawności fizycznej. Blisko 60 adeptów, ubiegających się do służby w naszych szeregach trenowało w kilku grupach, pod okiem policyjnego instruktora na torze sprawności fizycznej. Aktywny pokaz to nie tylko przebiegnięcie przez kandydata wspomnianego toru. Jest to także omówienie jak prawidłowo go pokonać, czego należy unikać, na jakich elementach warto skupić się najbardziej. Praktycznie każdy po przebiegnięciu policyjnego toru sprawności stwierdza, że musi jeszcze nad czymś popracować, bo nie jest on wcale taki łatwy, zwłaszcza gdy nad głową ciąży jeszcze pomiar czasu. Prawidłowe pokonanie toru w mniej niż 1 min i 41 sek gwarantuje sukces. Nie wszystkim jednak to się udaje. Nasi instruktorzy dbają także o to, aby przekazać kandydatom wskazówki co mogą dopracować, jak poprawić swoją sprawność i jak najlepiej przygotować się do tego rodzaju wysiłku.

Należy pamiętać, że aktywne pokazy to przywilej dla osób, które już złożyły dokumenty do służby w łódzkiej policji.

Jeśli chcecie poznać szczegóły rekrutacji i pobrać niezbędne do złożenia dokumenty, zapraszamy na naszą stronę:

https://tiny.pl/ts1cf

lub doborowego Facebooka @Zostań Łódzkim Policjantem