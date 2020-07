Niebezpieczny wypadek na DK 1 w miejscowości Bogusławice Data publikacji 02.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Częstochowy wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło dzisiaj przed 14.00 na drodze krajowej nr 1 w miejscowości Bogusławice. W wyniku zderzenia dwóch ciężarówek i autokaru ranne osoby trafiły do szpitali. Na czas oględzin i usuwania skutków zdarzenia trasa została zablokowana dla ruchu.

Ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że w ciężarowej cysternie przewożącej materiały sypkie, prawdopodobnie uszkodzeniu uległa opona, w wyniku czego kierujący utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w poprzedzający go autokar. Autobus z kolei uderzył uderzył w przyczepę jadącej przed nim ciężarówki, przewożącej materiały łatwopalne. Po zderzeniu pojazdy stanęły w płomieniach.

Na szczęściu w zdarzeniu nikt nie zginął. Trzy osoby zostały przetransportowane śmigłowcem do szpitali w Łodzi, Krakowie i Opolu, kolejne karetkami do szpitali w Częstochowie i Radomsku. Pozostałe osoby zostały przewiezione do pobliskiej szkoły, gdzie została im udzielona pierwsza pomoc medyczna i psychologiczna, a następnie zostali przewiezieni do szpitali w Częstochowie w celu dokładnej diagnostyki.

Akcja ratownicza i gaśnicza trwała kilka godzin. Po jej zakończeniu czynności wykonywali policjanci służb śledczych. Zabezpieczyli oni miejsce zdarzenia i ślady kryminalistyczne, wykonali oględziny oraz przeprowadzili wstępne czynności, zmierzające do ustalenia danych wszystkich osób biorących udział w zdarzeniu.

W całej akcji udział brało ponad 50 policjantów z komendy w Częstochowie, którzy zostali wsparci specjalistami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

(KWP w Katowicach / kp)