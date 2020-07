O mały włos nie doszło do tragedii... Data publikacji 03.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj O wielkim szczęściu może mówić mieszkanka Tychów, która uniknęła tragedii na przejeździe kolejowym. Kobieta utknęła autem pomiędzy opuszczonymi zaporami i nie mogła wyjechać. Od zderzenia z pociągiem uchroniła się tylko dzięki zdecydowanej reakcji policjanta po służbie, który wyłamał barierę, by pomóc kobiecie. Po chwili przejechał rozpędzony skład…

Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w powiecie pszczyńskim. Kierująca osobówką kobieta wjechała na przejazd kolejowy, gdy opuszczane były zapory. Kobieta utknęła pomiędzy nimi i nie mogła wyjechać. Za chwilę w tym miejscu miał przejechać rozpędzony pociąg. Całą sytuację widział policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, który był po służbie. Stróż prawa zareagował natychmiast, bowiem liczyła się każda sekunda. Ruszył w kierunku przejazdu i wyłamał bariery, aby pomóc kobiecie wydostać się z potrzasku. Po chwili przejechał rozpędzony skład… Gdyby nie zdecydowana reakcja policjanta zdarzenie mogłoby zakończyć się tragicznie. Po całej sytuacji policjant rozmawiał z roztrzęsioną kobietą. Na miejsce wezwany też został patrol drogówki, który wyciągnął konsekwencje wobec nieodpowiedzialnego zachowania kierującej. Została ona ukarana mandatem w kwocie 300 złotych i 4 punktami karnymi za naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie półzapór zostało rozpoczęte. Niech ta historia będzie przestrogą przed nieostrożnym zachowaniem kierowców w obrębie przejazdów kolejowych i uświadomi, jak łatwo o tragedię.

Dzisiaj również śląscy policjanci włączyli się w akcję „Bezpieczny piątek” w ramach kampanii „Szlaban na ryzyko”. Na terenie województwa śląskiego mundurowi wspólnie z pracownikami PKP przeprowadzą działania na 6 przejazdach kolejowych w różnych miejscowościach województwa śląskiego.

Akcję zorganizowały Polskie Linie Kolejowe, a ma ona na celu podnoszenie świadomości uczestników ruchu drogowego o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych oraz na tzw. „dzikich przejściach”. Podczas działań mundurowi oraz pracownicy PKP apelują do kierujących, rowerzystów i pieszych, przypominając, że nie należy poruszać się po torowisku, licząc na to, że "może uda się zdążyć" przed pociągiem. Droga hamowania pociągu jest około 13 razy dłuższa niż droga hamowania samochodu. Na osobówkę uderzoną przez pędzący pociąg działają podobne siły jak na aluminiową puszkę potrąconą przez samochód. To pokazuje jakie szanse w zderzeniu z pociągiem ma użytkownik drogi, który lekceważy przepisy. Nierozważne zachowanie kierujących i pieszych na torowisku kończy się ukaraniem mandatem albo skierowaniem wniosku do sądu. Jednak konsekwencje tego zachowania mogą nieść z sobą jeszcze inne, tragiczne skutki. Dlatego po raz kolejny przypominamy podstawowe zasady i przepisy związane z poruszaniem się w obrębie przejazdów kolejowych.

Kierujący pojazdem obowiązany jest:

zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;

przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;

prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;

w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

(KWP w Katowicach / dk)