Zaginiony 67-latek odnaleziony w niespełna pół godziny Data publikacji 03.07.2020 Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania za 67-letnim mieszkańcem gminy Tereszpol, który wczoraj w godzinach porannych wyszedł z miejsca zamieszkania. Z uwagi na stan zdrowia mężczyzny zachodziła obawa o jego zdrowie i życie. Natychmiast w rejon zaginięcia wyruszyli policjanci i okoliczni mieszkańcy. Mężczyzna został odnaleziony w niespełna pół godziny.

Informację o zaginięciu 67-latka przekazała policjantom opiekunka mężczyzny wczoraj, 02.07.2020 r., około godziny 9:00. Wynikało z niej, że schorowany mężczyzna we wczesnych godzinach rannych opuścił dom i udał się w nieznanym kierunku. Natychmiast we wskazany rejon skierowani zostali policjanci, którzy rozpoczęli poszukiwania. Do mundurowych dołączyli okoliczni mieszkańcy i sąsiedzi.

Wspólne działania zakończyły się odnalezieniem 67-latka w niespełna 30 minut od rozpoczęcia poszukiwań. Mężczyzna został przekazany opiekunce. Nie wymagał pomocy medycznej.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom gminy, którzy zaangażowali się w poszukiwania.

(KWP w Lublinie / mw)