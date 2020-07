Zatrzymany kierowca podejrzany o potrącenie dziecka na przejściu dla pieszych Data publikacji 03.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ząbkowiccy policjanci zatrzymali 59-latka, który jest podejrzany o potrącenie na przejściu dla pieszych 2,5 letniego chłopczyka, a następnie ucieczkę z miejsca wypadku. Za spowodowanie tych poważnych przestępstw i nieudzielenie pomocy poszkodowanemu grozi mu do 12 lat więzienia. Dodatkowo sąd orzeka w takich przypadkach nawet dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

1 lipca br., tuż po godzinie 20.00, policjanci otrzymali zgłoszenie, że na drodze krajowej nr 8 w Ząbkowicach Śląskich doszło do potrącenia małego chłopczyka. Dziecko szło z mamą za rączkę i będąc na pasach zostało potrącone przez kierującego audi w typie SUV. Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Dziecko w stanie ciężkim zostało przewiezione do szpitala. Wówczas nikt ze świadków nie był w stanie podać całego numeru rejestracyjnego, a tylko początkowe dwie litery.

Policjanci poprosili o pomoc w odszukaniu sprawcy wypadku poprzez media. Już kilkanaście minut po opublikowaniu komunikatu, mundurowi otrzymali pierwsze zgłoszenia o podejrzanym samochodzie. Natychmiast pojechali we wskazane miejsce. Na terenie gminy Stoszowice zatrzymali 59-latka, który poruszał się właśnie samochodem typu SUV. Mężczyzna został zatrzymany w policyjnym areszcie i usłyszał już zarzuty spowodowania poważnego wypadku, ucieczkę z jego miejsca i nieudzielenie pomocy. Grozi mu za to nawet 12 lat więzienia. Samochód został zabezpieczony do oględzin i dalszych szczegółowych badań.

Prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

(KWP we Wrocławiu/js)