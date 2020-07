Strzelał z wiatrówki do Barego i kłusował Data publikacji 03.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze Strzelec Krajeńskich zatrzymali 69-latka podejrzanego o znęcanie się nad psem. Mężczyzna strzelał z broni śrutowej w kierunku Barego. Na szczęście zwierzak nie doznał żadnych obrażeń. W trakcie zatrzymania 69-latka policjanci znaleźli niedaleko jego posesji zastawione metalowe potrzaski służące do kłusowania. Zatrzymany usłyszał dwa zarzuty. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

W środę, 1 lipca br., policjanci ze Strzelec Krajeńskich otrzymali zgłoszenie od jednego z mieszkańców wsi pod Strzelcami Krajeńskimi dotyczącą mężczyzny, który miał strzelać z broni śrutowej w kierunku ich psa. Na miejscu mundurowi ujawnili na kojcu należącym do zwierzaka ślady po śrucinach. Na szczęście Bary nie doznał żadnych obrażeń. Mimo, że strzały były oddane z broni śrutowej, to w przypadku trafienia w zwierzę mogły spowodować poważne obrażenia. Dzięki informacjom zebranym na miejscu zdarzenia mundurowi szybko namierzyli osobę, która miała być odpowiedzialna za strzały w kierunku Barego. 69-letni mężczyzna, który był łączony z tą sprawą został namierzony na polu niedaleko miejsca zamieszkania. Był kompletnie zaskoczony widokiem mundurowych. Tłumaczył, że nie posiada sprawnej broni śrutowej i nic nie wie na temat strzałów do psa. Na potwierdzenie swoich słów pokazał policjantom starą zardzewiałą broń, która była niesprawna. W takie tłumaczenia policjanci nie uwierzyli. Sprawę potraktowano bardzo poważnie.

W trakcie wykonywania dalszych czynności policjanci zabezpieczyli broń śrutową ukrytą głęboko w zbożu. 69-latek tym razem przyznał, że broń znaleziona na polu należy do niego. To jednak nie koniec tej niechlubnej historii. W trakcie dalszej pracy na miejscu zdarzenia policjanci ujawnili zastawione metalowe potrzaski kłusownicze należące do 69-latka. Sidła były zastawione w miejscu ogólnodostępnym i w przypadku wejścia w nie zwierzęcia, czy człowieka mogły spowodować bardzo poważne obrażenia.

69-latek został zatrzymany i przewieziony do strzeleckiej komendy. Następnego dnia usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad psem i kłusownictwa. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim / dk)