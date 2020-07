„Cyber" policjanci zatrzymali podejrzanego o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze pedofilskim Data publikacji 03.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci zajmujący się walką z cyberprzestępczością ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów o charakterze pedofilskim. 52-letni mieszkaniec Olsztyna miał w swoim mieszkaniu - oprócz kilku komputerów i telefonów - 55 dysków twardych z danymi, których wstępne oględziny potwierdziły istnienie na nich treści pedofilskich. Mężczyźnie grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

W czwartek, 02.07.2020 r., policjanci z Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Olsztynie sfinalizowali sprawę, nad którą pracowali od kilku tygodni. W tym czasie przeprowadzili wiele ustaleń i sprawdzeń, dotyczących podejrzenia sprowadzania, posiadania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich przez mieszkańca Olsztyna. Ich efektem była decyzja o konieczności przeszukania i zabezpieczenia nośników danych posiadanych przez mężczyznę. Policjanci weszli do mieszkania 52-latka, przeszukali pomieszczenia, w których zabezpieczyli 5 komputerów, 3 telefony oraz 55 dysków twardych. W wyniku wstępnych oględzin nośników potwierdzono istnienie na nich zachowanych treści pedofilskich.

52-latek został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Olsztyn Północ, gdzie prokurator przedstawił mężczyźnie zarzuty związane m.in. z przechowywaniem i rozpowszechnianiem treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15, za co grozi mu kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna przyznał się do posiadania treści pornograficznych o charakterze pedofilskim. Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn Północ.

(KWP w Olsztynie/js)