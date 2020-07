Podziękowania dla policjantów z komisariatu Toruń Rubinkowo Data publikacji 03.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do toruńskiej komendy wpłynęły podziękowania dla policjantów z komisariatu w Rubinkowie. Rodzice nastolatki, która w pod koniec czerwca wyszła z domu i zaginęła dziękują za zaangażowanie w poszukiwania. Sprawne działania przyczyniły się do szybkiego odnalezienia 15-latki.

„Na ręce Pana Komendanta Komisariatu Policji Rubinkowo pragniemy złożyć bardzo serdeczne podziękowania dla funkcjonariuszy (…) za zaangażowanie i szybkie działania w poszukiwaniach naszej córki w dniu 24 czerwca 2020 r. - tak zaczyna się list, który w tym tygodniu wpłynął do toruńskiej komendy. Działania policjantów z Rubinkowa związane były z zaginięciem 15-latki, która wyszła z domu nie informując rodziców gdzie będzie przebywać. W związku z tym, że zapadł wieczór rodzice postanowili skontaktować się z policjantami. Jak zawsze w takiej sytuacji funkcjonariusze zareagowali błyskawicznie. Mundurowi sprawdzili szpitale i inne miejsca, gdzie mogłaby trafić nastolatka. Rodzicom udało się skontaktować z córką, jednak ta nie chciała powiedzieć gdzie przebywa. Funkcjonariusze kontynuowali swoje działania m.in. przeszukując tereny leśne i parki. Ostatecznie, około północy, dziewczyna wróciła sama do domu.



Rodzice nastolatki piszą dalej: „My, rodzice nie znajdujemy słów, by wyrazić naszą wdzięczność za okazaną pomoc i myślimy, że zwykłe »dziękuję« nie jest wystarczające, aby okazać, jak wiele to dla nas znaczy.

Dziękujemy za wsparcie, pomoc, życzliwość i zaangażowanie. Podczas poszukiwań nikt z funkcjonariuszy policji nie patrzył na zegarek, była noc. Postawa i zaangażowanie policjantów podczas poszukiwań córki zasługują na uznanie i szczególny szacunek”.

Wprawdzie pomaganie ludziom to nasza misja i część przysięgi, którą składamy wstępując do Policji, ale nasze zawodowe zaangażowanie nie zawsze znajduje oddźwięk w tak pięknych słowach, jakie skierowali do policjantów z Rubinkowa rodzice nastolatki.

(KWP w Bydgoszczy / kp)