„Świadomie do Lasu” - kampania informacyjno-edukacyjna Data publikacji 03.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu zaprosiła do współpracy Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz GOPR i Komendę Państwową Straży Pożarnej we Wrocławiu tworząc wspólnie kampanię społeczno-edukacyjną pn. „Świadomie do lasu”. Ma ona na celu informowanie regularnie mieszkańców naszego województwa jak bezpiecznie i z głową spędzać czas na łonie natury. Będziemy też edukować jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, jakie spotkać nas mogą w lesie, gdzie szukać pomocy i w końcu jak świadomie spędzać czas wakacyjny.

Sezon wakacyjno-urlopowy właśnie wystartował. Nikt nie ma złudzeń, że tegoroczne wakacje będą specyficzne i wyjątkowe ze względu na panującą w dalszym ciągu pandemię wirusa COVID-19. Wyniki badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną wskazują, że aż 87 % Polaków chce wypocząć w kraju.

Nieważne, czy wybierzemy urlop nad morzem, w górach czy nad jeziorem, wszędzie będziemy mieli kontakt z lasem.

Dlatego, aby czuć się bezpiecznie i komfortowo w leśnych ostępach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, GOPR – Grupa Karkonoska i Sudecka oraz Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przygotowały wspólną kampanię informacyjną pn. „Świadomie do lasu”.

Ruszamy z cyklem praktycznych informacji, które będą prezentowane w mediach społecznościowych wszystkich partnerów kampanii. W naszych postach będzie można znaleźć takie informacje jak:

co zapakować na wycieczkę do lasu i w góry,

jak się zachować, jeśli spotkamy dzikie zwierzę,

jak zabezpieczyć się przed kleszczami,

co możemy wykorzystać w terenie, aby ustalić swoją lokalizację, jeśli się zgubimy,

co powinniśmy zrobić, gdy zastanie nas burza w środku lasu,

jak bezpiecznie i zgodnie z prawem zaplanować bushcraft i survival w lesie oraz wiele innych.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie cyklicznie będą umieszczane najważniejsze i najciekawsze zagadnienia. Zachęcamy do świadomych i odpowiedzialnych wędrówek po lasach.

(KWP we Wrocławiu)