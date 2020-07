Pojazd kradziony w Niemczech, kierowca miał ponad 2 promile, był poszukiwany i z zakazem Data publikacji 03.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Sporo na swoim sumieniu ma kierowca zatrzymany w nocy przez gorzowską drogówkę. Mężczyzna przez najbliższe 3 lata w ogóle nie powinien kierować. Jechał bez kasku, świateł, a tablice rejestracyjne były z innego pojazdu. Dodatkowo był poszukiwany, bo ma do odsiadki sądowy wyrok. Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu i kierował skradzionym na terenie Niemiec pojazdem. Został zatrzymany, usłyszy kolejne zarzuty i trafi do zakładu karnego.

Policjanci gorzowskiej drogówki przed północą w czwartek, 2 lipca br. zauważyli w Lubiszynie kierującego skuterem, który jechał bez kasku i włączonych świateł. Do tego jego niepewna jazda wzbudziła zainteresowanie funkcjonariuszy, dlatego zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że 35-letni mężczyzna na swoim sumieniu ma całkiem sporo.

Mężczyzna był mocno nietrzeźwy, w swoim organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Kolejne sprawdzenia kierowcy i jego pojazdu zaskakiwały samych policjantów. Skuter, którym się poruszał był skradziony na terenie Niemiec. Okazało się, że założone tablice rejestracyjne pochodzą z innego pojazdu. Dodatkowo 35-latek do stycznia 2023 roku ma sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna był także poszukiwany za poprzednie przestępstwa i najbliższe pół roku nie będzie cieszył się wolnością.

35-latek został zatrzymany w gorzowskiej komendzie, a skradziony za zachodnią granicą skuter został zabezpieczony. Niebawem wróci do właściciela. Podejrzany po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty i zostanie przewieziony do zakładu karnego.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / mg)