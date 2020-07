Krakowscy policjanci zatrzymali agresywnego klienta, sprawcę ataku na tle narodowościowym Data publikacji 03.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 2 lipca br. policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie zatrzymali 37-latka, który pod koniec czerwca br. w jednym ze sklepów na terenie Mistrzejowic publicznie znieważył pracującego tam ochroniarza. Powodem bulwersującego zachowania mężczyzny była przynależność narodowa pracownika ochrony.

27 czerwca br. w godzinach popołudniowych do jednego z dyskontów na terenie Mistrzejowic przyszło dwóch mężczyzn. Ponieważ jeden z nich nie posiadał maseczki, został przez ochroniarza poproszony o pozostanie na zewnątrz sklepu. Mężczyzna wykonał polecenie, opuścił halę sklepową i czekał na kolegę w przedsionku. Po chwili jednak 37-latek ponownie wszedł do hali i zaczął zachowywać się agresywnie kierując równocześnie w stronę ochroniarza obraźliwe słowa. Pracownik ochrony próbował uspokoić pobudzonego mężczyznę i ponownie poprosił go o opuszczenie sklepu. Ten jednak stawał się coraz bardziej nerwowy, prowokował ochroniarza machając rękami przed jego twarzą, a następnie go opluł. Apogeum bulwersującego zachowania 37-latka nastąpiło, kiedy usłyszał on, że pracownik ochrony posługuje się językiem rosyjskim. Wtedy też zaczął w wulgarnych słowach obrażać pochodzenie narodowe ochroniarza i ponownie kilkakrotnie go opluł. Incydent przerwał kierownik sklepu, który nakazał agresywnemu mężczyźnie niezwłoczne opuszczenie terenu dyskontu. 37-latek rzucając koszykami wyszedł ze sklepu. Kilkanaście ostatnich sekund zdarzenia zostało nagrane telefonem komórkowym przez jedną z klientek sklepu, która przesłała film do Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Warszawie. Nagranie trafiło również do środków masowego przekazu.

29 czerwca br. w następstwie zawiadomienia złożonego przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Warszawie oraz licznych publikacji medialnych dotyczących zdarzenia w dyskoncie, policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie niezwłocznie zajęli się sprawą incydentu w dyskoncie. Śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy, przesłuchali pokrzywdzonego obywatela Białorusi, ustalili świadków zdarzenia, zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringu oraz wytypowali sprawcę. Okazało się, że jest to 37-letni mieszkaniec woj. podkarpackiego, przebywający od pewnego czasu w Krakowie.