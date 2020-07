Policja ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail Data publikacji 04.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji ostrzega przed falą fałszywych wiadomości e-mail. Oszuści powołując się na względy bezpieczeństwa zachęcają do „zaktualizowania konta pocztowego”. Pod żadnym pozorem nie należy klikać w przesłane linki. Grozi to blokadą komputera i utratą danych osobowych, a także przejęciem kontroli nad kontem bankowym i stratami finansowymi!

W ostatnich dniach do polskich użytkowników Internetu zaczęły przychodzić wiadomości o treści:

Kliknięcie we wskazany link przekierowuje użytkownika m.in. na fałszywe strony internetowe. To metoda wyłudzenia loginów, haseł i kodów autoryzacyjnych do bankowości elektronicznej. Osoby, które klikną w załączony link mogą stracić wszystkie pieniądze.

Innym skutkiem może być zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem, które może wykradać z dane osobowe lub doprowadzić do całkowitego zablokowania komputera. Oszuści żądają okupu za odblokowanie komputera.

Jeżeli stałeś się ofiarą oszustów skontaktuj się natychmiast ze swoim bankiem. Zmień hasła do wszystkich kont bankowych, poczty elektronicznej i innych portali. Pod żadnym pozorem nie wolno płacić oszustom za odblokowanie komputera! To rozzuchwala przestępców i kontynuują swoje ataki przeciwko innym. Nie ma też żadnej gwarancji, że po opłaceniu okupu odzyskasz kontrolę nad komputerem.

Skontaktuj się z najbliższą jednostką policji. W przypadku zablokowania komputera pomocy możesz też szukać na stronie międzynarodowego projektu: nomoreransom.org którego uczestnikiem jest również Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

(KGP/dm)