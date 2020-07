Szef bandy wyrostków ostrzega... Powrót Generuj PDF Drukuj Prezentujemy kolejny materiał filmowy z kampanii "Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka”. Dzisiaj niebezpieczne zachowania na drodze komentuje Marcin Wyrostek - znany akordeonista, absolwent i wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach, nauczyciel gry na akordeonie i zwycięzca drugiej edycji programu Mam talent! Liczymy na dalsze udostępnianie prezentowanych filmów z nadzieją, że głos znanej osoby utkwi w pamięci odbiorcy i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

"Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka” – to kampania promująca bezpieczeństwo na drogach, w której osobowości ze świata sportu, muzyki, kabaretu i mediów, komentują filmy ukazujące niebezpieczne sytuacje drogowe. Gośćmi specjalnymi podczas inauguracji kampanii byli rajdowcy Kajetan Kajetanowicz i Maciej Giemza.

Niebezpiecznym zachowaniom kierowców na drodze przyjrzał się tym razem znany akordeonista Marcin Wyrostek - zwycięzca drugiej edycji programu Mam talent! Absolwent i wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach komentuje film, przedstawiający wykroczenie popełnione przez kierowcę Mercedesa, który wyprzedzał „na trzeciego” pasem awaryjnym, przecinając linię ciągłą.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i liczymy na dalsze udostępnianie z nadzieją, że komentarz znanej osoby, dotyczący nagannego zachowania kierowcy, utkwi w pamięci odbiorcy na tyle, że w przyszłości on sam powstrzyma się od manewrów, które pomimo pozornego przekonania, że przyspieszą nieco dotarcie do celu, w rzeczywistości powodują bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.