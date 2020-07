Ucieczka pojazdem i czynna napaść na policjantów – takie zarzuty grożą 30-latkowi z Ciechocinka Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Aleksandrowa Kujawskiego i Włocławka na terenie dwóch powiatów prowadzili pościg za kierowcą bmw. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli w Ciechocinku i próbując uciec doprowadził do uszkodzenia dwóch radiowozów. 30-latek został zatrzymany. Był trzeźwy. Teraz odpowie za czynną napaść na policjantów oraz niezatrzymanie się do kontroli. Może mu grozić do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie rozpoczęło się wczoraj (03.07.2020) koło północy na terenie Ciechocinka, gdzie policjanci podjęli interwencję wobec kierowcy bmw, który nie miał włączonych świateł. Pomimo dawanych sygnałów świetlnych i dźwiękowych mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i kontynuował ucieczkę w stronę Włocławka. Przez cały czas jego jazda mogła stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Po wjechaniu na drogę K-91 mundurowi z Aleksandrowa Kujawskiego powiadomili o tym fakcie policjantów z Włocławka kontynuując cały czas pościg, który przeniósł się na ulice Włocławka. Kierowca bmw na ulicy Toruńskiej i Okrzei jechał pod prąd i dopiero widząc blokadę przy ulicy Nowomiejskiej, skręcił w nią. Tam nie mogąc kontynuować jazdy skręcił jeszcze w ul. Południową, gdzie został zablokowany przez radiowóz z Włocławka. Ale nawet w takiej sytuacji kierowca nie zatrzymał się i próbując uniknąć zatrzymania uderzył w radiowóz. Później jeszcze cofając dokonał uszkodzenia drugiego pojazdu policyjnego. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, którym okazał się 30-letni mieszkaniec Ciechocinka. Badanie trzeźwości wykazało, że był on trzeźwy, a pobrana krew wykaże, czy nie kierował on pod wpływem innych środków psychoaktywnych.

Wynikiem takiego zachowania sprawcy i uderzenia w dwa radiowozy, czterech policjantów uczestniczących w działaniach zostało przewiezionych na badania do szpitala. Na szczęście obrażenia jakich doznali funkcjonariusze nie zagrażały ich życiu i po wykonanych badaniach zostali oni zwolnieni do domu. Natomiast 30-latek po badaniach w szpitalu trafił do policyjnej celi.

Teraz włocławscy policjanci zbierają materiał w sprawie wykorzystania przez kierowcę pojazdu do czynnej napaści na funkcjonariuszy oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej pomimo dawanych sygnałów świetnych i dźwiękowych. Po zakończeniu czynności mieszkaniec Ciechocinka zostanie doprowadzony do prokuratury i tam będzie tłumaczył się ze swojego zachowania. Policjanci wnioskować będą do oskarżyciela o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania.