Ponad 3 kilogramy amfetaminy w mieszkaniu 26-latka Data publikacji 06.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej w Krakowie zatrzymali mężczyznę, u którego w mieszkaniu znaleźli ponad 3 kilogramy amfetaminy. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznych ilości substancji psychotropowych i przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu. Grozi mu kara 12 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejksiej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Krakowie udali się w rejon Krowodrzy, gdzie według zgromadzonych informacji zamieszkiwać miała osoba mogąca posiadać nielegalne substancje. W mieszkaniu funkcjonariusze zastali 26-latka. W trakcie przeszukania lokalu kryminalni ujawnili kilka worków foliowych z zawartością białego proszku, wagę elektroniczną, telefony komórkowe oraz dużą ilość gotówki. W związku z tym mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnej jednostki. Po przebadaniu za pomocą testerów narkotykowych ujawnionych substancji okazało się, że policjanci zabezpieczyli ponad 3 kilogramy amfetaminy. W trakcie przesłuchania meżczyzna przyznał się, że narkotyki stanowiły jego własność. Ponadto śledczy ustalili, że zamierzał wprowadzić je do obrotu.

26-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych, czyniąc przygotowania do wprowadzenia jej do obrotu. Grozi mu kara 12 lat pobawienia wolności. Ponadto zastosowany został wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

(KWP w Krakowie / mw)