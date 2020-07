Policjanci zabezpieczyli ponad 14 kilogramów narkotyków Data publikacji 06.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Radomszczańscy policjanci zatrzymali dwoje mieszkańców gminy Kobiele Wlk., związanych z procederem rozprowadzania i produkcji znacznych ilości narkotyków. W ich mieszkaniu oraz w wynajmowanym na terenie Częstochowy lokalu funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 14 kg różnych narkotyków w tym marihuanę, amfetaminę tabletki esctasy, haszysz oraz 27 sadzonek konopi. Ujawniono ponadto substancje służące do produkcji narkotyków. Decyzja sądu para został tymczasowo aresztowana. Grozi jej kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Szereg czynności doprowadziło radomszczańskich kryminalnych do ustalenia dwóch osób zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wlk., które zajmowały się rozprowadzaniem i produkcją znacznych ilości narkotyków.

1 lipca 2020 r., policjanci we wczesnych godzinach rannych przeszukali miejsca zamieszkania 37-letniego mężczyzny oraz jego 21-letniej partnerki. Funkcjonariusze zmuszeni byli wyważyć drzwi. Mężczyzna na widok policjantów usiłował uciec przez okno jednak natychmiast został obezwładniony. W lokalu podczas przeszukania zabezpieczono amfetaminę, metaamfetaminę, marihuanę, haszysz, tabletki ecstasy oraz 27 sadzonek konopi indyjskich. Po zakończonych czynnościach w miejscu zamieszkania pary policjanci pojechali do Częstochowy, gdzie podejrzewany 37-latek wynajmował inne lokum. Tam także ujawnione zostały różne narkotyki oraz odczynniki chemiczne mogące służyć do produkcji narkotyków, a także krzewy konopi indyjskich.

Łącznie w dwóch miejscach policjanci zabezpieczyli ponad 14 kilogramów narkotyków. Para usłyszała 27 zarzutów dotyczących posiadania znacznych ilości narkotyków, udzielania narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Radomszczański sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec kobiety i mężczyzny tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Wykonując czynności policjanci zatrzymali jeszcze trzy osoby w tym dwóch mężczyzn w wieku 34 i 36 lat, którzy usłyszeli zarzuty posiadania substancji odurzających. Decyzją Prokuratury Rejonowej w Radomsku zastosowany został wobec nich dozór policyjny. Trzeci mężczyzna w wieku 18 lat był poszukiwany i ukrywał się przed organami ścigania przez kilka miesięcy. Policjanci aby go zatrzymać prowadzili pościg kilkanaście kilometrów przez centrum miasta. Mężczyzna nie posiadając uprawnień do kierowania wypożyczonym samochodem popełniając szereg wykroczeń drogowych usiłował uciec policjantom. Gdy uszkodził samochód kontynuował ucieczkę pieszo. Został zatrzymany. Po przedstawieniu mu zarzutów niezatrzymania się do kontroli drogowej został przewieziony do Zakładu Poprawczego gdzie odbywa karę pozbawienia wolności między innymi za przestępstwa narkotykowe.

