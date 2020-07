Zlikwidowana linia produkcyjna nielegalnego tytoniu Data publikacji 06.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą wraz funkcjonariuszami kryminalnymi zabezpieczyli prawie 1,8 tony nielegalnego tytoniu oraz linie do jego produkcji. Zatrzymano 3 osoby. Straty Skarbu Państwa zostały oszacowane na prawie 1,8 mln złotych.

2 lipca 2020 roku policjanci zduńskowolskiej komendy z Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Kryminalnego, na jednej z posesji z terenu gminy Zduńska Wola, ujawnili magazyn tytoniu bez polskich znaków akcyzy i linię do jego produkcji. Przeszukanie pomieszczeń i bydynków, ukazało skalę nielegalnego procederu. Funkcjonariusze w sumie zabezpieczyli niemal 1,8 tony nielegalnego tytoniu, prawie 100 kg liści tytoniu oraz urządzenia służące do produkcji wyrobów tytoniowych m.in. maszyny do cięcia, suszenia tytoniu i wagi. Gotowy do sprzedaży towar przygotowany był już był w workach.

Na miejscu zatrzymano dwóch obcokrajowców, oraz 26-letniego mieszkańca województwa wielkopolskiego. Mężczyźni zostali przewiezieni do Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, gdzie usłyszeli zarzuty produkcji i magazynowania wyrobów akcyzowych czym spowodowali uszczuplenie podatku akcyzowego i VAT na kwotę prawie 1,8 mln złotych na szkodę Skarbu Państwa. Zduńskowolski Sąd, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli, zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Zatrzymanym grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i przepadek towaru oraz urządzeń.

(KWP w Łodzi / mw)