Mając 2,5 promila alkoholu w organizmie kierował autobusem

Policjanci zatrzymali 54 latka, który mając prawie 2,5 promila alkoholu prowadził autobus. Jechał po pracowników, których miał dowieźć do miejsca pracy. Na szczęście godna naśladowania postawa obywatela oraz szybka i stanowcza reakcja mundurowych nie doprowadziła do tragedii. Mężczyzna straci teraz prawo jazdy oraz odpowie przed sądem za swoje nieodpowiedzialne zachowanie. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Za niezatrzymanie się do kontroli grozi już do 5 lat więzienia.

Do dyżurnego kutnowskiej komendy policji 5 lipca 2020 roku wpłynęło zgłoszenie o kierowcy autobusu, który jest prawdopodobnie nietrzeźwy. Świadek zdarzenia jadąc za autobusem cały czas nagrywał kamerą tor jazdy kierowcy i na bieżąco informował dyżurnego o kierunku przemieszczania się pojazdu. Natychmiast został tam skierowany patrol. Mundurowi na ul. Zamoyskiego zauważyli podany w komunikacie pojazd i podjęli próbę jego zatrzymania do kontroli. Policjanci zaparkowali bezpiecznie radiowóz przy lewej krawędzi. Następnie mundurowy wyszedł na jezdnię podając sygnał do zatrzymania autobusu. Kierowca zwolnił, jednak nie zatrzymał się i nadal kontynuował jazdę doprowadzając do kolizji z radiowozem. Autobus ocierając się o prawą stronę radiowozu i uszkadzając go nadal się toczył. Policjanci natychmiast podbiegli do drzwi od strony kierowcy i wybili szybę dostając się do środka. Zatrzymali pojazd wyjmując kluczyki ze stacyjki i zaciągając hamulec ręczny. Okazało się, że 54-letni mieszkaniec Kutna był kompletnie pijany, miał prawie 2,5 promila alkoholu. Został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Na szczęście w autobusie nie było innych pasażerów i w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie mężczyzna straci teraz prawo jazdy i odpowie przed sądem. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy do wszystkich o zdecydowaną reakcję, gdy widzą, że za kierownicę wsiada osoba nietrzeźwa. Pamiętajmy, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie na drogach!

(KWP w Łodzi / kp)