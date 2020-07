Wyciągnął kobietę z tonącego pojazdu – bohaterski czyn 31-latka Data publikacji 06.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kobieta kierująca osobowym hyundaiem uderzyła w przydrożne bariery, a następnie wpadła do stawu. Pojazd w całości znalazł się pod wodą, która bardzo szybko zaczęła wypełniać jego wnętrze. Szczęśliwie dla kierującej, jechał za nią prawdziwy bohater - Pan Karol Wesołowski, który widząc to zdarzenie, natychmiast wskoczył do wody, otworzył pojazd i wyciągnął kobietę na brzeg. Taka postawa zasługuje na wyróżnienie!

Miarą naszego człowieczeństwa jest to, jacy jesteśmy dla innych. Dlatego też człowieka, który nie patrząc na własne bezpieczeństwo, bez odpowiedniego wyposażenia czy przygotowania ruszył na ratunek innej osoby można określić tylko jednym mianem - bohater!

W piątek, 3 lipca br., w powiecie świebodzińskim doszło do zdarzenia drogowego, które mogło zakończyć się tragicznie. Pomiędzy miejscowościami Pałck i Kije w osobowym hyundaiu najprawdopodobniej wystrzeliła opona. Skutkowało to tym, że siedząca za kierownicą kobieta, nie opanowała pojazdu i na łuku drogi uderzyła w bariery, a następnie wpadła do stawu. Auto bardzo szybko znalazło się pod wodą. Na szczęście, tuż za kobietą do pracy jechało dwóch mężczyzn, którzy widząc to groźnie wyglądające zdarzenie, natychmiastowo się zatrzymali. Jeden z nich, 31-letni Karol Wesołowski z gminy Skąpe, nie patrząc na nic, wbiegł do wody i dopłynął do pojazdu, gdzie uwięziona była kierująca. Udało mu się otworzyć drzwi i wydostać poszkodowaną z auta. Kobieta z niegroźnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Nie wiadomo jak skończyłaby się historia, gdyby nie postawa i poświęcenie Pana Karola. Pojazd w całości znajdował się pod wodą, która bardzo szybko wypełniała wnętrze.

Panu Karolowi serdecznie gratulujemy postawy! Tylko prawdziwy bohater potrafi bezinteresownie, dla obcego człowieka ruszyć z pomocą, nie patrząc na własne bezpieczeństwo. Taka postawa zasługuje na wyróżnienie!

(KWP w Gorzowie Wlkp. / dk)