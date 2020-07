Policjant ze strażnikiem Karkonoskiego Parku Narodowego pomogli 15-latkowi Data publikacji 06.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Jeleniogórski policjant i strażnik Karkonoskiego Parku Narodowego pomogli 15-letniemu turyście bezpiecznie wrócić do domu. Chłopiec odłączył się od rodziców i nie potrafił odnaleźć właściwego szlaku prowadzącego do samochodu, który rodzice zostawili w jednej z miejscowości Republiki Czeskiej. Zdenerwowany nastolatek pomylił drogę i szedł w przeciwnym kierunku. Na szczęście spotkał mundurowych, którzy bezpiecznie przewieźli go do Komisariatu Policji w Kowarach, skąd odebrali go rodzice.

Wczoraj, 05.07.br., policjant z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wspólnie ze strażnikiem Karkonoskiego Parku Narodowego pełnili służbę na karkonoskich szlakach ukierunkowaną na bezpieczeństwo turystów, ich mienia, a także ochronę przyrody. Prowadzili działania edukacyjne na temat bezpiecznego wypoczynku w górach, niezbędnego ubioru i wyposażenia podczas górskich wędrówek. W trakcie patrolu ujawnili osoby, które schodziły z wyznaczonych szlaków, turystów z psami bez smyczy, czy też osoby, które zachowywały się zbyt głośno.

W trakcie patrolu na Śnieżce do funkcjonariuszy podszedł 15-latek, który poinformował, że odłączył się od rodziców i nie potrafi ich odnaleźć. Najprawdopodobniej rodzice ruszyli w stronę Czech, gdyż w jednej z miejscowości zaparkowali samochód. 15-latek nie pamiętał szlaku, którym przyszli, a próbując ich odnaleźć, zaczął iść w przeciwnym kierunku.

Mundurowi rozpoczęli poszukiwanie rodziców, a o sytuacji powiadomili dyżurnego komendy w Jeleniej Górze oraz ratowników GOPR, aby zaangażować w poszukiwania jak najwięcej osób. O zdarzeniu poinformowano również Policję czeską z regionu, która włączyła się w działania na swoim terenie. Okazało się, że rodzice, kiedy zorientowali się, że sami nie są w stanie odnaleźć syna, o pomoc poprosili czeską Policję. Czescy funkcjonariusze przekazali im dobrą wiadomość o tym, że ich syn cały i zdrowy został przewieziony do Komisariatu Policji w Kowarach, skąd go odebrali.

Na pochwałę zasługuje postawa młodego turysty, który kiedy zdał sobie sprawę z sytuacji, w której się znalazł, o pomoc poprosił służby i w ten sposób zredukował zagrożenia dla swojego bezpieczeństwa.

Policja jeleniogórska i Straż Karkonoskiego Parku Narodowego zwracają się do turystów, aby podczas pobytu w górach dbali o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci. Natężenie ruchu turystycznego aktualnie jest bardzo duże i o podobne zdarzenia nie trudno. Pamiętać należy, aby być wyposażonym w ubiór i sprzęt niezbędny do górskich wędrówek, także z uwzględnieniem gwałtownie zmieniającej się pogody. Rozmawiajmy i uczmy dzieci, że służby mundurowe są po to, aby pomagać i należy się do nich zwracać w sytuacji zagrożenia.

(KWP we Wrocławiu / mw)