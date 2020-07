Szczęśliwy finał poszukiwań 10-latki Data publikacji 06.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilkudziesięciu policjantów i strażaków wzięło udział w poszukiwaniach 10-latki z gminy Kosów Lacki, która wspólnie z mamą poszła do lasu na jagody. W niespełna godzinę od zgłoszenia dziewczynka została odnaleziona przez policjantów z posterunku w Kosowie Lackim.

Wczoraj, 05.07.br., w godzinach popołudniowych, dyżurny sokołowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 10-letniej dziewczynki. Z relacji jej matki wynikało, że około godziny 14. wspólnie z córką udały się do pobliskiego lasu na jagody. Około godziny 15.30 matka zauważyła, że córki nie ma. Próbowała sama jej szukać, jednak gdy to okazało się nieskuteczne, dotarła do pobliskiej miejscowości i powiadomiła Policję. Na miejsce zostało zadysponowanych kilkudziesięciu policjantów oraz trzy jednostki OSP. Podczas prowadzonych działań poszukiwawczych już godzinę później policjanci z posterunku w Kosowie Lackim odnaleźli zaginioną dziewczynkę, która znajdowała się około 800 metrów od miejsca, gdzie po raz ostatni widziana była przez matkę. Po przebadaniu przez lekarza została przekazana matce.

Apelujemy do wszystkich rodziców, aby nie pozostawiali nawet na chwilę swoich pociech bez opieki, szczególnie w lasach oraz nad wodą.

(KWP w Radomiu / mw)