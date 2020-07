Policjanci wytropili 45-latka ukrywającego się w Niemczech Data publikacji 06.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj „Łowcy głów” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wytropili 45-latka ukrywającego się w Niemczech, poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania oraz dwoma listami gończymi wydanymi przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Na podstawie informacji od polskich policjantów, niemieccy funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego w Gelsenkirchen.

Od kilku miesięcy policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji tropili Jarosława P. Mężczyzna ten miał do odbycia karę pozbawienia wolności za szereg przestępstw, w tym m.in. za udział w porwania dla okupu w 2011 r. w Krakowie 15-letniej wówczas córki jednego z małopolskich biznesmenów.

Uprzednio odbył już część kary, następnie został warunkowo zwolniony z jej odbywania. Ponieważ złamał zasady warunkowego zwolnienia, sąd zmienił decyzję i skazany zobowiązany był do powrotu do zakładu karnego. Zaczął jednak ukrywać się, więc sąd wydał za nim listy gończe. Ponieważ z informacji, którymi dysponowali policyjni poszukiwacze z Małopolski wynikało, że mężczyzna może ukrywać się poza granicami Polski wydany został także Europejski Nakaz Aresztowania. Małopolscy policjanci zlokalizowani przestępcę poprosili o pomoc kolegów z Niemiec. Na podstawie materiałów Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie, 45-letni Jarosław P. został zatrzymany przez niemieckich policjantów 26 czerwca br. w miejscowości Gelsenkirchen. Po ekstradycji do Polski 45-latek trafi do zakładu karnego, gdzie będzie kontynuował odbywanie zasądzonej kary.

(KWP w Krakowie / kp)