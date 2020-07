Policjanci zatrzymali byłych prezesów jednej ze spółdzielni mieszkaniowych Data publikacji 06.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej z wydziału zajmującego się zwalczaniem korupcji od kilku miesięcy prowadzą powierzone przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku śledztwo w sprawie dotyczącej nieprawidłowości przy realizacji siedmiu inwestycji budowlanych przez zarząd spółdzielni w Gdańsku. W związku z tą sprawą na polecenie prokuratury okręgowej policjanci zatrzymali dwóch byłych prezesów spółdzielni. Decyzją sądu jeden z nich został tymczasowo aresztowany.

W kwietniu 2019 roku Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście wszczęła śledztwo w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w spółdzielni mieszkaniowej w Gdańsku w wyniku nadużycia udzielonych uprawnień przez członków zarządu spółdzielni, poprzez zawieranie umów o wybudowanie lokali mieszkaniowych z osobami nieuprawnionymi oraz wykorzystanie środków finansowych uzyskanych w ten sposób na kontynuowanie wcześniej rozpoczętych inwestycji. Postępowanie to pod koniec 2019 roku do dalszego prowadzenia przejęła Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, która następnie powierzyła to śledztwo Wydziałowi dw. z Korupcją KWP w Gdańsku.

Od tego czasu policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej pracując nad sprawą, w wyniku prowadzonego przez ponad pół roku śledztwa poprzedzonego pracą operacyjną, przesłuchali ponad 100 świadków, zabezpieczyli tomy dokumentacji (ponad 360 segregatorów) i uzyskali opinie biegłych z zakresu rachunkowości, budownictwa, informatyki. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na wydanie przez prokuratora nadzorującego postępowanie postanowienia o przedstawieniu dwóm byłym prezesom zarządu spółdzielni mieszkaniowej zarzutów popełnienia przestępstw polegających m.in. na nadużyciu udzielonych uprawnień i doprowadzenia do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w kwocie łącznej ponad 38 mln zł.

W piątek, 03.07.br., funkcjonariusze z Wydziału dw. z Korupcją KWP w Gdańsku na podstawie postanowień Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zatrzymali byłych prezesów spółdzielni. Z udziałem specjalistów przeprowadzono przeszukania pomieszczeń przez nich zajmowanych i zabezpieczono dodatkową dokumentację związaną z działalnością spółdzielni oraz komputery należące do podejrzanych i pieniądze - ok. 59.000 zł.

4 lipca 2020 r. prokurator ogłosił postanowienie o przedstawieniu zarzutów obu zatrzymanym. Jednemu z nich prokurator zarzucił popełnienie dwóch przestępstw z art. 296 § 1 k.k. oraz z art. 296 § 1 i 3 k.k. Natomiast drugiemu prokurator zarzucił popełnienie szeregu przestępstw z art. 296 § 1 i 3 k.k., z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., z art. 300 § 2 k.k. oraz z art. 268 § 1 k.k. Łącznie podejrzanemu zarzucono popełnienie 8 przestępstw.

Decyzją sądu, wczoraj, 05.07.br., jeden z zatrzymanych został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci dalej pracują nad sprawą. Ma ona charakter rozwojowy.

(KWP w Gdańsku )