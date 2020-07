Pomogli dwóm żeglarzom wydostać się z wody Data publikacji 06.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj patrol wodny zauważył ok. 200 metrów od brzegu dwóch mężczyzn, którym wywróciła się żaglówka. Policjanci pomogli im wydostać się z wody i przetransportowali ich na brzeg. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Apelujemy o ostrożność i rozwagę nad wodą.

Jak co roku wielu turystów przyjeżdża do Okuninki, by odpocząć nad Jeziorem Białym. Policjanci dbają o bezpieczeństwo osób przebywających nad jeziorem, jak i korzystających z kąpieli wodnych. Mundurowi zwracają uwagę na osoby kąpiące się, pływające na różnego rodzaju sprzętach wodnych i reagują na wszelkie zagrożenia.

Wczoraj (5.07.2020 r.) patrol wodny w składzie: sierżant sztabowy Sylwester Kosidło i sierżant sztabowy Jacek Borsuk ok. godziny 13:00 zauważyli około 200 metrów od brzegu wywróconą żaglówkę. W wodzie znajdowało się dwóch mężczyzn. Policjanci pomogli żeglarzom wydostać się z wody i przetransportowali ich na brzeg. Na szczęście nic nikomu się nie stało.

Policjanci cały czas apelują o ostrożność i rozwagę nad wodą. Przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

zawsze należy nałożyć kapok kiedy pływamy: kajakami, żaglówkami czy rowerkami wodnymi;

pod żadnym pozorem nie wolno pływać sprzętami wodnymi jak i wchodzić do wody po spożyciu alkoholu;

dzieci mogą się kąpać wyłącznie pod opieką dorosłych;

należy zwracać uwagę na osoby wokół nas, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy i nie jesteśmy w stanie pomóc trzeba alarmować otoczenie i powiadomić służby.

Niech ten czas odpoczynku będzie czasem bezpiecznym.

(KWP w Lublinie / kp)