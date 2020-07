#WspólnieBezpieczni w wakacje Data publikacji 07.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zapraszamy na nowy cykl rozmów z ekspertami o bezpieczeństwie #WspólnieBezpieczni, stworzony przez polską Policję. W każdym odcinku nasi eksperci służyć będą radą i odpowiadać na nurtujące Was pytania czy wątpliwości.

Przysyłajcie je do nas w komentarzach pod tym zaproszeniem we wszystkich naszych mediach społecznościowych – na kanałach YouTube, Facebook, Twitter i Instagram. Na Anchor.fm możecie nam także zostawić pytanie w wiadomości głosowej. ZAPRASZAMY!

Prowadzący: Piotr Maciejczak, Biuro Komunikacji Społecznej KGP

Goście: kom. Robert Opas, Biuro Ruchu Drogowego KGP i podinsp. Grzegorz Sieradzki, Biuro Prewencji KGP

W ramach IV edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” zapraszmy do udziału w konkursie plastyczno-filmowym Artystyczny PrzeWODNIK. którego tematem jest zobrazowanie bezpiecznego sposobu zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą, promocja zdrowgo i aktywnego trybu życia oraz popularyzacja wsród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w wodzie i nad wodą. W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 18 lat.

Śledźcie nasze profile w serwisach społecznościowych: