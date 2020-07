Oddali hołd podkom. Mariuszowi Koziarskiemu, który służąc Polsce, oddał to co miał najcenniejsze – własne życie Data publikacji 07.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu mł. insp. Wojciech Żmija w imieniu swoim oraz podległych mu funkcjonariuszy oddał honor podkom. Mariuszowi Koziarskiemu, który zginął na służbie, podczas akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców. Oddając hołd poległemu policjantowi, jego koledzy, z którymi wspólnie służył, dali wyraz temu, że wciąż pamiętają i pamiętać będą o Tym, który do końca wypełnił słowa roty wypowiadanej podczas ślubowania. Oddał własne życie, aby inni mogli je zachować. #NiebieskiHonor

Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, z ich dowódcą mł. insp. Wojciechem Żmiją na czele, oddali hołd poległemu na służbie podkom. Mariuszowi Koziarskiemu, który stracił życie podczas akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców.

Podkomisarz Mariusz Koziarski służył w Policji od 2003 roku. Przez 8 lat był funkcjonariuszem Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu (obecnie SPKP). Realizował zadania wobec szczególnie niebezpiecznych przestępców, wszędzie tam, gdzie potrzebne były doświadczenie i profesjonalizm. Niestety w nocy z drugiego na trzeciego grudnia 2017 r., podczas kolejnej akcji, zapłacił najwyższą cenę, gdy śmiertelnie ranił go bandyta próbujący okraść bankomat. Śmierć „Koziego”, jak nazywali go koledzy z pododdziału, była tragedią dla całej Polskiej Policji. Formacja straciła doświadczonego policjanta, pełnego pasji i zaangażowania.

Jednak są gesty, które znaczą więcej niż słowa. Oddając hołd koledze, który poległ podczas wykonywania czynności służbowych, wrocławscy kontrterroryści dali wyraz szacunku i wdzięczności dla Tego, który (…) wziął na siebie kule, aby inni mogli wykonać zadanie. W obliczu postawy niewątpliwie godnej bohatera, jego współtowarzysze będą zawsze pamiętać o „Kozim”, który służąc Polsce, oddał to co miał najcenniejsze – własne życie.

#NiebieskiHonor #BlueHonour

(KWP we Wrocławiu / mw)